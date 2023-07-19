Ирландия расследует, как их детали попали в сбитый над Николаевом российский БпЛА
Ирландия расследует факт попадания деталей их производства в российский дрон-камикадзе, которым агрессор атаковал Николаев, и подозревает в нарушении санкций третью сторону.
Об этом 19 июля заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
– Мы знаем о сбивании того дрона; мы проводим соответствующее расследование. Мы не верим, что какие-то ирландские компании могли нарушить санкции. Возможно, какая-то третья сторона нарушила санкции. Мы очень серьезно к этому относимся, – сказал Варадкар.
Глава правительства Ирландии заверил, что несмотря на военную нейтральность, его государство не является нейтральным политически и полностью поддерживает Украину в борьбе за независимость и восстановление территории.
Напомним, накануне, 18 июля Николаев атаковали ударные дроны-камикадзе типа Shahed-136/131. На одном из них заметили иностранный карбюратор двигателя иранского беспилотника, на котором было написано Made in Ireland (сделано в Ирландии — перевод с английского языка).
Цены на пшеницу в мире сразу поползли вверх после того, как Россия объявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. На торгах в Соединенных Штатах зафиксировали ценовой скачок более чем на 4%. Кремль, среди прочего, добивается, чтобы подсанкционный Россельхозбанк снова подключили к международной банковской системе SWIFT, чтобы разблокировать экспорт российского аммиака.Оксана Лотоцкая