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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Ирландия расследует, как их детали попали в сбитый над Николаевом российский БпЛА

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар і Зеленський
Фото: Офис президента

Ирландия расследует факт попадания деталей их производства в российский дрон-камикадзе, которым агрессор атаковал Николаев, и подозревает в нарушении санкций третью сторону.

Об этом 19 июля заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

– Мы знаем о сбивании того дрона; мы проводим соответствующее расследование. Мы не верим, что какие-то ирландские компании могли нарушить санкции. Возможно, какая-то третья сторона нарушила санкции. Мы очень серьезно к этому относимся, – сказал Варадкар.

Глава правительства Ирландии заверил, что несмотря на военную нейтральность, его государство не является нейтральным политически и полностью поддерживает Украину в борьбе за независимость и восстановление территории.

Напомним, накануне, 18 июля Николаев атаковали ударные дроны-камикадзе типа Shahed-136/131. На одном из них заметили иностранный карбюратор двигателя иранского беспилотника, на котором было написано Made in Ireland (сделано в Ирландии — перевод с английского языка).

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Ирландия, Безпілотники, Владимир Зеленский, Російська агресія
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