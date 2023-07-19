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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Колишній одеський військком Борисов незаконно збагатився на 188 млн – НАЗК

Колишній одеський військком Борисов незаконно збагатився на 188 млн – НАЗК

Колишній керівник Одеського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Євген Борисов незаконно збагатився на 188 млн грн.

Про це заявив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков.

– Сьогодні від НАЗК буде направлено обґрунтований висновок щодо незаконного збагачення керівника Одеського регіонального центру комплектування (йдеться про Євгена Борисова, – Ред.). Це фактично рекордний висновок щодо встановленого факту незаконного збагачення – 188 млн грн, – сказав Новіков на брифінгу.

Він зазначив, що тільки один об’єкт, куплений в Іспанії на матір Борисова у грудні минулого року, коштує €3,7 млн. Таких об’єктів є ще кілька, всі коштують понад €0,5 млн.

– За поясненнями цієї особи, кошти були сформовані шляхом надання позик. Загальна сума позик – $4,2 млн. І ці позики надані різними підприємцями. Один із них – це співвласник клубу Ibiza, на $1 млн. При цьому жодні відомості з податкової не підтверджують наявність у осіб відповідних коштів, – сказав голова НАЗК.

За словами Новікова, це “кричущі факти”, окрім яких у діяльності Одеського підрозділу НАЗК встановило факти організації цілих каналів незаконного виїзду за кордон.

Нагадаємо, що 28 червня Євгена Борисова звільнили з посади начальника Одеського ТЦК.

Раніше журналісти з’ясували, що дружина Борисова під час повномасштабної війни придбала елітний автомобіль. Крім цього, родина колишнього військкома купила в Іспанії нерухомість та автівки на мільйони доларів.

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Корупція, НАЗК, Одеса
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Оксана Лотоцька
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