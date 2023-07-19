Российского комбрига Иванова с позывным Ташкент ликвидировали под Луганском
Российские пропагандисты и СМИ сообщили о гибели под Луганском командира 2 отдельной бригады так называемой ЛНР Дениса Иванова с позывным Ташкент.
По одним данным, его уничтожили ударом дрона-камикадзе, который попал в его автомобиль.
По другим — Ташкента ликвидировали 16 июля во время удара ВСУ по российской базе в поселке Юбилейный под Луганском.
Этого оккупанта часто показывали и восхваляли пропагандисты с канала Россия 1, в частности Ольга Скабеева.
Они его называют “героем ЛНР”, “легендарным комбригом”, который участвовал в оккупации и уничтожении Северодонецка, Рубежного и Лисичанска.
Рашнпропаганден підтвердила ліквідацію комбрига “Ташкента”.https://t.co/JZo82ROjpQ
Гори в пеклі ???? pic.twitter.com/rT5alkw0dH
— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) July 19, 2023
16 июля в ВСУ подтвердили, что поразили в поселке Юбилейное под Луганском склад ракетного вооружения РФ.
Фото: скрин видео
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