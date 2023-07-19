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Российского комбрига Иванова с позывным Ташкент ликвидировали под Луганском

Денис Іванов (Ташкент)

Российские пропагандисты и СМИ сообщили о гибели под Луганском командира 2 отдельной бригады так называемой ЛНР Дениса Иванова с позывным Ташкент.

По одним данным, его уничтожили ударом дрона-камикадзе, который попал в его автомобиль.

По другим — Ташкента ликвидировали 16 июля во время удара ВСУ по российской базе в поселке Юбилейный под Луганском.

Этого оккупанта часто показывали и восхваляли пропагандисты с канала Россия 1, в частности Ольга Скабеева.

Они его называют “героем ЛНР”, “легендарным комбригом”, который участвовал в оккупации и уничтожении Северодонецка, Рубежного и Лисичанска.

16 июля в ВСУ подтвердили, что поразили в поселке Юбилейное под Луганском склад ракетного вооружения РФ.

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Фото: скрин видео

Армия России, Война в Украине, ВСУ, ЛНР, Луганск, Луганская область, Російська агресія
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