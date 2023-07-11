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Валентина Летяк, редактор ленты

Российского генерала Цокова ликвидировали в районе Бердянска — Андрющенко

Олег Цоков

В районе временно оккупированного Бердянска Запорожской области 11 июля ликвидировали командира 144 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии РФ, генерал-майора Олега Цокова.

Об этом сообщил советника мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

От напомнил, что в сентябре 2022 года Цоков был ранен, но тогда ему удалось выжить, а “сейчас говорят, что могилизация произведена окончательно”.

23 сентября 2022 года Генштаб ВСУ сообщил, что в районе Сватового на Луганщине в результате огневого поражения ранили командира 144 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии, генерал-майора Олега Цокова.

По его данным, раненого российского генерала эвакуировали 20 сентября.

Позже, уже в декабре, Цоков попал в список из 12 российских военных командиров, причастных к ракетным ударам по украинским городам, против которых Великобритания ввела персональные санкции.

25 февраля 2023 года внесен в санкционный список всех стран Евросоюза.

Фото: Кремль

Армия России, Бердянск, Война в Украине, Російська агресія
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