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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Російського комбрига Іванова з позивним Ташкент ліквідували під Луганськом

Денис Іванов (Ташкент)

Російські пропагандисти та ЗМІ повідомили про загибель під Луганськом командира 2 окремої бригади так званої ЛНР Дениса Іванова з позивним Ташкент.

За одними даними, його знищили ударом дрона-камікадзе, який влучив в його автомобіль.

За іншими – Ташкента ліквідували 16 липня під час удару ЗСУ по російській базі у селищі Ювілейне під Луганськом.

Цього окупанта часто показували і вихваляли пропагандисти з каналу Россия 1, зокрема Ольга Скабєєва.

Вони його називают “героєм ЛНР”, “легендарним комбригом”, який брав участь в окупації та знищенні Сєвєродонецька, Рубіжного та Лисичанська.

16 липня в ЗСУ підтвердили, що уразили в селищі Ювілейне під Луганськом склад ракетного озброєння РФ.

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Фото: скрин відео

Армія Росії, Війна в Україні, ЗСУ, ЛНР, Луганськ, Луганська область, Російська агресія
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