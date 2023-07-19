Російського комбрига Іванова з позивним Ташкент ліквідували під Луганськом

Російські пропагандисти та ЗМІ повідомили про загибель під Луганськом командира 2 окремої бригади так званої ЛНР Дениса Іванова з позивним Ташкент.

За одними даними, його знищили ударом дрона-камікадзе, який влучив в його автомобіль.

За іншими – Ташкента ліквідували 16 липня під час удару ЗСУ по російській базі у селищі Ювілейне під Луганськом.

Цього окупанта часто показували і вихваляли пропагандисти з каналу Россия 1, зокрема Ольга Скабєєва.

Вони його називают “героєм ЛНР”, “легендарним комбригом”, який брав участь в окупації та знищенні Сєвєродонецька, Рубіжного та Лисичанська.

Рашнпропаганден підтвердила ліквідацію комбрига “Ташкента”.https://t.co/JZo82ROjpQ

Гори в пеклі ???? pic.twitter.com/rT5alkw0dH — Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) July 19, 2023

16 липня в ЗСУ підтвердили, що уразили в селищі Ювілейне під Луганськом склад ракетного озброєння РФ.

Фото: скрин відео

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