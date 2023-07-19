Російського комбрига Іванова з позивним Ташкент ліквідували під Луганськом
Російські пропагандисти та ЗМІ повідомили про загибель під Луганськом командира 2 окремої бригади так званої ЛНР Дениса Іванова з позивним Ташкент.
За одними даними, його знищили ударом дрона-камікадзе, який влучив в його автомобіль.
За іншими – Ташкента ліквідували 16 липня під час удару ЗСУ по російській базі у селищі Ювілейне під Луганськом.
Цього окупанта часто показували і вихваляли пропагандисти з каналу Россия 1, зокрема Ольга Скабєєва.
Вони його називают “героєм ЛНР”, “легендарним комбригом”, який брав участь в окупації та знищенні Сєвєродонецька, Рубіжного та Лисичанська.
Рашнпропаганден підтвердила ліквідацію комбрига “Ташкента”.https://t.co/JZo82ROjpQ
Гори в пеклі ???? pic.twitter.com/rT5alkw0dH
— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) July 19, 2023
16 липня в ЗСУ підтвердили, що уразили в селищі Ювілейне під Луганськом склад ракетного озброєння РФ.
Фото: скрин відео
Ціни на пшеницю у світі одразу поповзли вгору після того, як Росія оголосила, що призупиняє участь у зерновій угоді. На торгах у Сполучених Штатах зафіксували ціновий стрибок у понад 4%. Кремль, серед іншого, домагається, щоб підсанкційний Россельхозбанк знову підключили до міжнародної банківської системи SWIFT, аби розблокували експорт російського аміаку.Оксана Лотоцька