Россиян выбили с позиций вблизи Орехово-Васильевки под Бахмутом — спикер Генштаба
Силам обороны Украины удалось выбить российских оккупантов с позиций вблизи села Орехово-Васильевка на Бахмутском направлении в Донецкой области.
— В ходе ведения боевых действий российские оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Васильевки, — сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.
По его словам, сейчас украинские войска наступают севернее и южнее Бахмута, имеют частичный успех и закрепляются на достигнутых рубежах.
В то же время Ковалев отметил, что враг оказывает мощное сопротивление, подтягивает резервы, однако несет огромные потери.
Относительно ситуации на двух направлениях на Южном фронте, по данным Генштаба, в районах Великая Новоселка — Старомайорское и Новоселка — Старомайорское Силы обороны также имели успех и закрепляются на достигнутых рубежах.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 511-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Military Media Center
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