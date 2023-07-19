Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Помощь для малообеспеченных семей: кто может претендовать и как получить
На Крымском мосту упали два пролета: оккупанты называют это “чрезвычайным событием”
Атака по Запорожью: один человек пострадал, в городе частично нет света
Появилось видео взрыва на Крымском мосту
В Польше самолет упал на ангар с людьми: пятеро погибших, есть раненые
Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Россиян выбили с позиций вблизи Орехово-Васильевки под Бахмутом — спикер Генштаба

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Силам обороны Украины удалось выбить российских оккупантов с позиций вблизи села Орехово-Васильевка на Бахмутском направлении в Донецкой области.

— В ходе ведения боевых действий российские оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Васильевки, — сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

По его словам, сейчас украинские войска наступают севернее и южнее Бахмута, имеют частичный успех и закрепляются на достигнутых рубежах.

Росіян вибили з позицій поблизу Оріхово-Василівки

Фото: Deep State

В то же время Ковалев отметил, что враг оказывает мощное сопротивление, подтягивает резервы, однако несет огромные потери.

Относительно ситуации на двух направлениях на Южном фронте, по данным Генштаба, в районах Великая Новоселка — Старомайорское и Новоселка — Старомайорское Силы обороны также имели успех и закрепляются на достигнутых рубежах.

Читайте также
Шесть ракет, 46 дронов и еще почти полсотни оккупантов уничтожили ВСУ за сутки
Россиян выбили с позиций вблизи Орехово-Васильевки под Бахмутом — спикер Генштаба

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 511-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Military Media Center

Армия России, Бахмут, Генеральный штаб Украины, Донецкая область, ВСУ, контрнаступ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Российского комбрига Иванова с позывным Ташкент ликвидировали под Луганском
Денис Іванов (Ташкент)
Карта боевых действий на 19.07.2023 – ситуация на фронте
Бої на фронті
В ISW объяснили, почему на Юге оккупанты массово сдаются в плен
російські окупанти
Шесть ракет, 46 дронов и еще почти полсотни оккупантов уничтожили ВСУ за сутки
Россиян выбили с позиций вблизи Орехово-Васильевки под Бахмутом — спикер Генштаба
Контрнаступление ВСУ далеко от провала — Милли
Марк Міллі
Видео
Рост цен, осуждение мира и убытки фермеров: чем грозит остановка зерновой сделки со стороны РФ

Цены на пшеницу в мире сразу поползли вверх после того, как Россия объявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. На торгах в Соединенных Штатах зафиксировали ценовой скачок более чем на 4%. Кремль, среди прочего, добивается, чтобы подсанкционный Россельхозбанк снова подключили к международной банковской системе SWIFT, чтобы разблокировать экспорт российского аммиака.

Оксана Лотоцкая
Горькая потеря: под Бахмутом погиб декоратор-постановщик проектов телеканала СТБ
Россиян выбили с позиций вблизи Орехово-Васильевки под Бахмутом — спикер Генштаба
Обстрел Белополья в Сумской области: есть погибшие и раненые
Россиян выбили с позиций вблизи Орехово-Васильевки под Бахмутом — спикер Генштаба
Поставки оружия, путь в НАТО и восстановление Украины: наблюдательный совет YES в Украине
Россиян выбили с позиций вблизи Орехово-Васильевки под Бахмутом — спикер Генштаба
Не бурили столько даже до войны! Укргаздобыча устанавливает рекорды
Россиян выбили с позиций вблизи Орехово-Васильевки под Бахмутом — спикер Генштаба
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь