Россиян выбили с позиций вблизи Орехово-Васильевки под Бахмутом — спикер Генштаба

Силам обороны Украины удалось выбить российских оккупантов с позиций вблизи села Орехово-Васильевка на Бахмутском направлении в Донецкой области.

— В ходе ведения боевых действий российские оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Васильевки, — сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

По его словам, сейчас украинские войска наступают севернее и южнее Бахмута, имеют частичный успех и закрепляются на достигнутых рубежах.

В то же время Ковалев отметил, что враг оказывает мощное сопротивление, подтягивает резервы, однако несет огромные потери.

Относительно ситуации на двух направлениях на Южном фронте, по данным Генштаба, в районах Великая Новоселка — Старомайорское и Новоселка — Старомайорское Силы обороны также имели успех и закрепляются на достигнутых рубежах.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 511-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Military Media Center

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.