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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Росіян вибили з позицій поблизу Оріхово-Василівки під Бахмутом – речник Генштабу

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Силам оборони України вдалося вибити російських окупантів з позицій поблизу села Оріхово-Василівка на Бахмутському напрямку у Донецькій області.

– Під час ведення бойових дій російські окупанти вимушено відступили з позицій північно-східніше Оріхово-Василівки, – повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

За його словами, зараз українські війська наступають північніше та південніше від Бахмута, мають частковий успіх та закріплюються на досягнутих рубежах.

Росіян вибили з позицій поблизу Оріхово-Василівки

Фото: Deep State

Водночас Ковальов зауважив, що ворог чинить потужний опір, підтягує резерви, проте зазнає величезних втрат.

Щодо ситуації на двох напрямках на Південному фронті, за даними Генштабу, у районах Велика Новосілка – Старомайорське та Новосілка – Старомайорське Сили оборони також мали успіх та закріплюються на досягнутих рубежах.

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Джерело: Military Media Center

Армія Росії, Бахмут, Генеральний штаб України, Донецька область, ЗСУ, контрнаступ
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