Росіян вибили з позицій поблизу Оріхово-Василівки під Бахмутом – речник Генштабу

Силам оборони України вдалося вибити російських окупантів з позицій поблизу села Оріхово-Василівка на Бахмутському напрямку у Донецькій області.

– Під час ведення бойових дій російські окупанти вимушено відступили з позицій північно-східніше Оріхово-Василівки, – повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

За його словами, зараз українські війська наступають північніше та південніше від Бахмута, мають частковий успіх та закріплюються на досягнутих рубежах.

Водночас Ковальов зауважив, що ворог чинить потужний опір, підтягує резерви, проте зазнає величезних втрат.

Щодо ситуації на двох напрямках на Південному фронті, за даними Генштабу, у районах Велика Новосілка – Старомайорське та Новосілка – Старомайорське Сили оборони також мали успіх та закріплюються на досягнутих рубежах.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 511-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Military Media Center

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