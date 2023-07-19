Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Допомога для малозабезпечених родин: хто може претендувати та як отримати
На Кримському мосту впали два прольоти: окупанти називають це “надзвичайною подією”
Атака по Запоріжжю: одна людина постраждала, у місті частково немає світла
З’явилось відео вибуху на Кримському мосту
У Польщі літак впав на ангар із людьми: п’ятеро загиблих, є поранені
Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Зеленський доручив військовим посилити захист портової інфраструктури

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Військовим дали доручення посилити захист людей і портової інфраструктури, а МЗС – активізувати контакти з партнерами для збільшення тиску на державу-терориста та продовження нормального експорту українського зерна.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками ранкової селекторної наради.

За словами глави держави, під час неї він заслухав інформацію про нічні російські удари по Одещині, Миколаївщині та інших регіонах.

— Російські терористи абсолютно свідомо цілили в інфраструктуру зернової угоди, і кожна російська ракета – це удар не лише по Україні, а й по всіх у світі, хто прагне нормального й безпечного життя, – написав глава держави в Telegram.

Про наслідки ударів президента поінформували віцепрем’єр Олександр Кубраков і міністр МВС Ігор Клименко.

Також були доповіді головкома Валерія Залужного та командувача ВПС Миколи Олещука.

Уночі 19 липня російські окупанти вдарили ракетами по Одесі та області. Армія РФ випустила по регіону вісім ракет Х-22, одну ракету Х-59, шість ракет Онікс, а також вісім дронів-камікадзе типу Shahed-136.

Також уранці 19 липня російські війська атакували Житомирську область дронами-камікадзе Shahed. Внаслідок атаки постраждав інфраструктурний об’єкт, є пошкодження приватних домогосподарств.

Загалом сили протиповітряної оборони 19 липня знищили 37 із 63 ворожих цілей.

Джерело: Володимир Зеленський

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Житомирська область, Одеська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
РФ наказала археологам знайти “докази”, що має причетність до Херсонесу – ЦНС
Херсонес
Список 31 та літак у Ростові: як окупанти вивозять дітей з Донбасу до Росії
діти
РФ після масованої атаки завела ракетоносії в пункти базування
Кораблі РФ
Іспанія передає Україні танки Leopard, боєприпаси та польовий шпиталь – Міноборони
Leopard 2A4
Російського комбрига Іванова з позивним Ташкент ліквідували під Луганськом
Денис Іванов (Ташкент)
Відео
Зростання цін, засудження світу та збитки фермерів: чим загрожує призупинення зернової угоди з боку РФ

Ціни на пшеницю у світі одразу поповзли вгору після того, як Росія оголосила, що призупиняє участь у зерновій угоді. На торгах у Сполучених Штатах зафіксували ціновий стрибок у понад 4%. Кремль, серед іншого, домагається, щоб підсанкційний Россельхозбанк знову підключили до міжнародної банківської системи SWIFT, аби розблокували експорт російського аміаку.

Оксана Лотоцька
Гірка втрата: під Бахмутом загинув декоратор-постановник проєктів телеканалу СТБ
Зеленський доручив військовим посилити захист портової інфраструктури
Обстріл Білопілля на Сумщині: є загиблі та поранені
Зеленський доручив військовим посилити захист портової інфраструктури
Поставки зброї, шлях до НАТО та відбудова України: наглядова рада YES в Україні
Зеленський доручив військовим посилити захист портової інфраструктури
Не бурили стільки навіть до війни! Укргазвидобування встановлює рекорди
Зеленський доручив військовим посилити захист портової інфраструктури
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь