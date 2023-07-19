Зеленський доручив військовим посилити захист портової інфраструктури

Військовим дали доручення посилити захист людей і портової інфраструктури, а МЗС – активізувати контакти з партнерами для збільшення тиску на державу-терориста та продовження нормального експорту українського зерна.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками ранкової селекторної наради.

За словами глави держави, під час неї він заслухав інформацію про нічні російські удари по Одещині, Миколаївщині та інших регіонах.

— Російські терористи абсолютно свідомо цілили в інфраструктуру зернової угоди, і кожна російська ракета – це удар не лише по Україні, а й по всіх у світі, хто прагне нормального й безпечного життя, – написав глава держави в Telegram.

Про наслідки ударів президента поінформували віцепрем’єр Олександр Кубраков і міністр МВС Ігор Клименко.

Також були доповіді головкома Валерія Залужного та командувача ВПС Миколи Олещука.

Уночі 19 липня російські окупанти вдарили ракетами по Одесі та області. Армія РФ випустила по регіону вісім ракет Х-22, одну ракету Х-59, шість ракет Онікс, а також вісім дронів-камікадзе типу Shahed-136.

Також уранці 19 липня російські війська атакували Житомирську область дронами-камікадзе Shahed. Внаслідок атаки постраждав інфраструктурний об’єкт, є пошкодження приватних домогосподарств.

Загалом сили протиповітряної оборони 19 липня знищили 37 із 63 ворожих цілей.

Джерело: Володимир Зеленський

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.