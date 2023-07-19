Зеленский: чтобы защитить Одессу, Украине нужны дополнительные системы ПВО SAMP-T или Patriot

Для защиты Одессы с воздуха Украине нужны дополнительные системы ПВО SAMP-T или Patriot.

Об этом 19 июля заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве после встречи с главой правительства Ирландии Лео Варадкаром.

– Есть две системы на сегодня. Я договаривался с президентом Макроном и премьер-министром Италии Джорджией Мелони, когда мы получили SAMP-T. Не будем сейчас говорить, где находятся эти системы, но они работают, работают прекрасно, – сказал он.

Глава государства отметил, если бы у нас были соответствующие дополнительные системы, они бы защитили инфраструктуру Одессы, и не только портовую инфраструктуру.

– Или это системы Patriot. Вы также прекрасно знаете, кто нам дал эти системы. Но всего этого пока не хватает, чтобы защитить соответствующую инфраструктуру, – подчеркнул Зеленский.

Напомним, в ночь на 19 июля российские войска атаковали Одесскую область ракетами Х-22, Х-59, Оникс, а также дронами-камикадзе типа Shahed-136.

Во время боевой работы по уничтожению ракет и дронов в жилых комплексах Одессы взрывной волной повреждены несколько многоквартирных домов. По меньшей мере шесть одесситов, среди которых девятилетний мальчик, получили ранения осколками стекла и других предметов.

Напомним, 19 июля в Украину с официальным визитом прибыл премьер-министр Ирландии Лео Варадкар. Ирландская делегация уже посетила Бучу, чтобы почтить память жертв российских военных преступлений.

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