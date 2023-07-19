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Відвідав Бучу та вшанував пам’ять жертв: в Україну прибув прем’єр Ірландії

Відвідав Бучу та вшанував пам’ять жертв: в Україну прибув прем’єр Ірландії
Фото: Офіс генпрокурора

В Україну з офіційним візитом прибув прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар.

Ірландська делегація вже відвідала Бучу, щоб вшанувати пам’ять жертв російських військових злочинів.

– Сьогодні Буча – вільне й безпечне місто. Та ми ніколи не забудемо про страшні масові вбивства мирних людей, які чинили тут російські війська, – зазначив uенеральний прокурор Андрій Костін.

Відвідав Бучу та вшанував пам’ять жертв: в Україну прибув прем’єр Ірландії
Відвідав Бучу та вшанував пам’ять жертв: в Україну прибув прем’єр Ірландії
Відвідав Бучу та вшанував пам’ять жертв: в Україну прибув прем’єр Ірландії
Відвідав Бучу та вшанував пам’ять жертв: в Україну прибув прем’єр Ірландії

Генпрокурор розповів пану прем’єр-міністру, що у Бучанському районі було вбито понад 1400 цивільних, ще більше зазнали тортур.

Він зауважив, що системність цих злочинів свідчить про те, що агресор переслідує українців через національну ідентичність та проукраїнську позицію. Аналогічні випадки фіксуються і в інших звільнених містах.

Нагадаємо, що раніше Бучу з офіційним візитом відвідав президент Чехії Петр Павел.

Джерело: Офіс генпрокурора
Ірландія, Буча, Війна в Україні
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