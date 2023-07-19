Зеленський: щоб захистити Одесу, Україні потрібні додаткові системи ППО SAMP-T або Patriot

Для захисту Одеси з повітря Україні потрібні додаткові системи ППО SAMP-T або Patriot.

Про це 19 липня заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції в Києві після зустрічі з главою уряду Ірландії Лео Варадкаром.

– Є дві системи на сьогодні. Я домовлявся з президентом Макроном і прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні, коли ми отримали SAMP-T. Не будемо зараз говорити, де розташовані ці системи, але вони працюють, працюють чудово, – сказав він.

Глава держави зазначив, якби в нас були відповідні додаткові системи, вони б захистили інфраструктуру Одеси, і не тільки портову інфраструктуру.

– Або це системи Patriot. Ви також прекрасно знаєте, хто нам дав ці системи. Але всього цього поки що не вистачає, щоб захистити відповідну інфраструктуру, – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, в ніч проти 19 липня російські війська атакували Одеську область ракетами Х-22, Х-59, Онікс, а також дронами-камікадзе типу Shahed-136.

Під час бойової роботи зі знищення ракет та дронів у житлових комплексах Одеси вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоквартирних будинків. Щонайменше шість одеситів, серед яких дев’ятирічний хлопчик, дістали поранення уламками скла та інших предметів.

Також сьогодні в Україну з офіційним візитом прибув прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар. Ірландська делегація вже відвідала Бучу, щоб вшанувати пам’ять жертв російських військових злочинів.

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