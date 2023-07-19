Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Допомога для малозабезпечених родин: хто може претендувати та як отримати
На Кримському мосту впали два прольоти: окупанти називають це “надзвичайною подією”
Атака по Запоріжжю: одна людина постраждала, у місті частково немає світла
З’явилось відео вибуху на Кримському мосту
У Польщі літак впав на ангар із людьми: п’ятеро загиблих, є поранені
Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Зеленський: щоб захистити Одесу, Україні потрібні додаткові системи ППО SAMP-T або Patriot

Зеленський: щоб захистити Одесу, Україні потрібні додаткові системи ППО SAMP-T або Patriot
Фото: Офіс президента

Для захисту Одеси з повітря Україні потрібні додаткові системи ППО SAMP-T або Patriot. 

Про це 19 липня заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції в Києві після зустрічі з главою уряду Ірландії Лео Варадкаром.

– Є дві системи на сьогодні. Я домовлявся з президентом Макроном і прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні, коли ми отримали SAMP-T. Не будемо зараз говорити, де розташовані ці системи, але вони працюють, працюють чудово, – сказав він.

Глава держави зазначив, якби в нас були відповідні додаткові системи, вони б захистили інфраструктуру Одеси, і не тільки портову інфраструктуру. 

– Або це системи Patriot. Ви також прекрасно знаєте, хто нам дав ці системи. Але всього цього поки що не вистачає, щоб захистити відповідну інфраструктуру, – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, в ніч проти 19 липня російські війська атакували Одеську область ракетами Х-22, Х-59, Онікс, а також дронами-камікадзе типу Shahed-136.

Під час бойової роботи зі знищення ракет та дронів у житлових комплексах Одеси вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоквартирних будинків. Щонайменше шість одеситів, серед яких дев’ятирічний хлопчик, дістали поранення уламками скла та інших предметів.

Також сьогодні в Україну з офіційним візитом прибув прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар. Ірландська делегація вже відвідала Бучу, щоб вшанувати пам’ять жертв російських військових злочинів.

Читайте також
Десятки ракет та безпілотників по Одещині та обстріл Києва: РФ завдала нового удару по Україні
Зеленський: щоб захистити Одесу, Україні потрібні додаткові системи ППО SAMP-T або Patriot

Володимир Зеленський, Повітряні сили України
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Похибка у 600 метрів абсолютно не стримує окупанта. Ігнат про нічну атаку
ракетні удари ракета
Зеленський доручив військовим посилити захист портової інфраструктури
Володимир Зеленський
РФ атакувала Україну Х-22, Калібрами, Оніксами та Shahed – знищено 37 повітряних цілей
ракетний удар по Україні
Ситуація на передовій та безпека українських портів – Зеленський провів засідання Ставки
Зеленський: щоб захистити Одесу, Україні потрібні додаткові системи ППО SAMP-T або Patriot
На полі бою проти РФ: Зеленський пояснив, як Україна використовуватиме касетні боєприпаси
Володимир Зеленський
Відео
Зростання цін, засудження світу та збитки фермерів: чим загрожує призупинення зернової угоди з боку РФ

Ціни на пшеницю у світі одразу поповзли вгору після того, як Росія оголосила, що призупиняє участь у зерновій угоді. На торгах у Сполучених Штатах зафіксували ціновий стрибок у понад 4%. Кремль, серед іншого, домагається, щоб підсанкційний Россельхозбанк знову підключили до міжнародної банківської системи SWIFT, аби розблокували експорт російського аміаку.

Оксана Лотоцька
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (19.07.2023)
Зеленський: щоб захистити Одесу, Україні потрібні додаткові системи ППО SAMP-T або Patriot
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (19.07.2023)
Зеленський: щоб захистити Одесу, Україні потрібні додаткові системи ППО SAMP-T або Patriot
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (19.07.2023)
Зеленський: щоб захистити Одесу, Україні потрібні додаткові системи ППО SAMP-T або Patriot
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (19.07.2023)
Зеленський: щоб захистити Одесу, Україні потрібні додаткові системи ППО SAMP-T або Patriot
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь