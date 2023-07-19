В Одесі пролунала серія вибухів під час ракетної небезпеки
В Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, зокрема, кореспонденти Суспільного з міста.
У Повітряних силах перед цим повідомляли, що окупанти випустили крилаті ракети Калібр з Чорного моря, через що в Одеській та Миколаївській областях існує ракетна небезпека.
За попередньою інформацією, в місті працює ППО.
Згодом з’явилась інформація про повторні вибухи в місті.
Наразі влада міста чи області не коментувала інформацію про вибухи.
Водночас очільник Одеської ОВА закликав не підходити до вікон та не знімати роботу ППО.
Переглянути, де в Україні оголосили повітряну тривогу, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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