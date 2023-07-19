В Одесі пролунала серія вибухів під час ракетної небезпеки

В Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, зокрема, кореспонденти Суспільного з міста.

У Повітряних силах перед цим повідомляли, що окупанти випустили крилаті ракети Калібр з Чорного моря, через що в Одеській та Миколаївській областях існує ракетна небезпека.

За попередньою інформацією, в місті працює ППО.

Згодом з’явилась інформація про повторні вибухи в місті.

Наразі влада міста чи області не коментувала інформацію про вибухи.

Водночас очільник Одеської ОВА закликав не підходити до вікон та не знімати роботу ППО.

Переглянути, де в Україні оголосили повітряну тривогу, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 511-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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