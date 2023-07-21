Клименко назвал окончательное количество погибших в результате подрыва Каховской ГЭС

В результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС погиб 31 человек.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

— У нас на сегодня погибших 31 человек. 29 — это Херсонская область и два гражданина погибли в Николаевской области, — сказал Клименко в интервью Радио Свобода.

По словам министра, окончательный подсчет материальных потерь в результате подрыва Каховской ГЭС пока не завершен.

— Очень трудно за эти месяцы посчитать, сколько мы потеряли возможного урожая, частных хозяйств, а это и виноградники, и бахчевые культуры, которые росли на этой территории, сколько мы потеряли возможностей по воде. Это большая проблема. Вода отошла на несколько километров от берега Херсонского водохранилища. И на сегодня я вижу основной проблемой — это доступ к воде в дальнейшем для наших граждан, — сказал глава МВД.

Недавно Кабмин утвердил постановление об экспериментальном проекте по началу восстановления Каховской ГЭС, которую взорвали россияне.

По оценкам Укргидроэнерго, физическое восстановление Каховской ГЭС может занять 6-7 лет.

Источник : Радио Свобода

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.