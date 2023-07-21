Клименко назвав остаточну кількість загиблих внаслідок підриву Каховської ГЕС
Внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС загинула 31 людина.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
– У нас на сьогодні загиблих 31 особа. 29 – це Херсонська область і два громадянина загинули в Миколаївській області, – сказав Клименко в інтерв’ю Радіо Свобода.
За словами міністра, остаточний підрахунок матеріальних втрат внаслідок підриву Каховсьеої ГЕС наразі не завершений.
– Дуже важко за ці місяці порахувати, скільки ми втратили можливого врожаю, приватних господарств, а це і виноградники, і баштанні культури, які росли на цій території, скільки ми втратили можливостей по воді. Це велика проблема. Вода відійшла на кілька кілометрів від берега Херсонського водосховища. І на сьогодні я бачу основною проблемою – це доступ до води в подальшому для наших громадян, – сказав очільник МВС.
Нещодавно Кабмін затвердив постанову про експериментальний проєкт з початку відбудови Каховської ГЕС, яку підірвали росіяни.
За оцінками Укргідроенерго, фізична відбудова Каховської ГЕС може зайняти 6-7 років.
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