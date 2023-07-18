Превратилось в пустошь: появились новые снимки Каховского водохранилища

Каховское водохранилище катастрофически обмелело после подрыва гидроэлектростанции (ГЭС), который осуществили оккупационные войска РФ.

Серию снимков, сделанных с высоты птичьего полета, обнародовал фонд Повернись живим.

Украинские военные сделали фото с помощью беспилотного летательного аппарата Лелека-100. На снимках можно увидеть, как выглядит сейчас водохранилище в районе Васильевки (Запорожская область).

Из-за теракта, который оккупанты совершили на Каховской ГЭС 6 июня, местность изменилась практически до неузнаваемости и превратилась в пустошь.

На жутких кадрах можно заметить, что там, где когда-то было водохранилище, остались отдельные “лужи” на дне.

В фонде напомнили, что подрыв ГЭС нанес Украине более $2 млрд прямого ущерба и по меньшей мере $1,5 млрд потерь для экологии.

– А самое ужасное – десятки тысяч разрушенных судеб, боль и страдания для украинцев и украинок. Оккупанты должны ответить за это, за каждое свое преступление! – отметили в фонде.

Как известно, после подрыва войсками РФ плотины Каховской ГЭС в ночь на 6 июня вода из Каховского водохранилища затопила десятки населенных пунктов на обоих берегах Днепра.

По данным Службы безопасности Украины, к подрыву причастна диверсионная группа РФ. Уже удалось идентифицировать оккупантов, находившихся в тот момент на ГЭС.

На левом берегу Днепра оккупанты не предупредили местных жителей о затоплении и не провели эвакуацию. Более того, войска РФ открывали огонь по лодкам с гражданскими, пытавшимися эвакуироваться, в результате чего погибли мирные люди.

Российские оккупанты пытались скрыть реальное количество жертв наводнения после подрыва ГЭС. Они хоронили погибших в братских могилах.

Источник: Фонд Повернись живим

Фото: Фонд Повернись живим

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