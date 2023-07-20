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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Створені всі умови для повернення Бахмуту – Сирський

Створені всі умови для повернення Бахмуту – Сирський
Фото: Офіс президента

Командувач Сухопутними військами генерал-полковник Олександр Сирський не погоджується із заявами Заходу, що Бахмут не має жодного стратегічного значення і тому не вартий таких битв.

За його словами, це місто є центром зосередження основних напрямків і доріг. Наприклад, через Бахмут іде дорога з Дебальцевого, дорога з Сіверська, дорога з Горлівки, дорога з Костянтинівки і дорога зі Слов’янська. Тобто біля Бахмуту сходяться всі ті шляхи.

Російські війська, отримавши контроль над цими шляхами, можуть наступати в трьох операційних напрямках. До того ж навколо Бахмута зосереджена низка панівних висот, які дозволяють контролювати велику частину місцевості навколо. Ці висоти допоможуть ЗСУ у подальших наступальних діях.

За три кілометри за Бахмутом стоїть місто Часів Яр. Тому дуже важливо зупинити ворога в Бахмуті.

За словами Сирського, ПВК Вагнера припустилася величезної помилки, коли сунулися у Бахмут. Вагнерівці зазнали там шалених втрат і тому втратили боєздатність.

– На цей час створені всі умови для того, щоб нам повернути це місто, але з меншими у десятки разів втратами. Тому що взагалі розташування російських військ на даний час нагадує такий лук, який сконцентрований в Бахмуті. І вони перебувають у такому напівоточенні. Ну, цим просто не можна не скористатися, – наголосив генерал-полковник Олександр Сирський.

Щодо загальної тенденції контрнаступу командувач заявив, що хотілося б швидшого просування, проте важливо виважено та продумано планувати кожну операцію. На жаль, ми поки не маємо переваги над росіянами у кількості військ і артилерії.

Та попри це кожного дня українські воїни просуваються вперед на відстань від 0,5 до 1 км. Тобто ЗСУ відвойовують землю та наступають.

Джерело: BBC Україна
Бахмут, Війна в Україні, Олександр Сирський
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