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Марта Бондаренко, редактор ленты

Украина хочет видеть в зерновой сделке больше стран-участниц — посол в Турции

Украина хочет видеть в зерновой сделке больше стран-участниц — посол в Турции

Страны мира могут расширить своим присутствием формат Черноморской зерновой инициативы и помочь Украине и дальше вывозить продовольствие морем.

Об этом в эфире Ukraine Media Center — Укринформ заявил Василий Боднар, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Турции.

Он отметил, что зерновая инициатива для Путина — это орудие давления на международное сообщество. То, что российские войска начали обстреливать зерновую инфраструктуру в портах, — является поднятием ставок и шантажом со стороны России.

Василий Боднар напомнил, что за год зерновой инициативой охвачено 33 млн человек и 45 стран мира. Поэтому нежелание Москвы продолжать соглашение является ничем иным, как шантажом мира.

Посол заявил, что предложил перевозить украинское зерно в территориальных водах Румынии и Болгарии. Однако на официальном уровне это пока не обсуждается.

Президент Владимир Зеленский обратился к участникам зерновой инициативы, Турции и ООН, продолжить соглашение в трехстороннем формате с Украиной. Ведь роль России сводилась к тому, чтобы она не атаковала суда и порты. А Турция и ООН имеют полноценные возможности для инспекции судов и подтверждения того, что там нет ни оружия, ни других товаров, которые не касаются соглашения.

На сегодня ни одна страна-партнер не готова взять на себя ответственность за физическую охрану зерновых судов. А Украина, к сожалению, не может обеспечить военный эскорт, поскольку на нашей территории идет война. Поэтому надо искать пути решения этой проблемы в трехстороннем формате.

Посол Василий Боднар надеется, что Турция сможет взять на себя переговоры с Россией, чтобы убедить страну-агрессора все же вернуться к предыдущим договоренностям.

Василий Боднар отметил, что сейчас достаточно проблемным является страхование судов, вывозящих зерно. Однако Украина предлагает свое решение — это фонд страхования. Уже даже есть компании, которые готовы попробовать проходить по этому маршруту. Но мы бы хотели в зерновой инициативе видеть больше стран-участниц.

— И лучшим ответом является реализация формулы президента Зеленского о достижении мира и подготовке саммита мира, где предусмотрена глобальная продовольственная безопасность. Страны вполне могут участвовать в инициативе — использовать свои рычаги влияния на Россию, а также предложить разработку альтернативных безопасных путей вывоза зерна, — заявил Василий Боднар.

Фото: Андрей Ермак

Туреччина, Черное море, Черноморская зерновая инициатива
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