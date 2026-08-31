Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери РФ на 31 августа: уничтожено еще 1600 оккупантов и более 2 тыс. БпЛА
За прошедшие сутки, 30 августа, Силы обороны Украины ликвидировали ещё как минимум 1 600 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 650-е сутки полномасштабной войны превысили 1,488 млн.
Потери РФ на 31 августа 2026 года
- личного состава – около 1 488 200 (+1 600);
- танков – 12 316 (+5);
- боевых бронированных машин – 25 255 (+7);
- артиллерийских систем – 48 883 (+50);
- РСЗО – 2 079 (+7);
- средств ПВО – 1597 (+3);
- самолетов – 440;
- вертолетов – 354;
- наземных робототехнических комплексов – 2442 (+7);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 490 402 (+2 055);
- крылатых ракет – 5 060;
- кораблей/катеров – 35;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 141 920 (+467);
- специальной техники – 4621 (+7).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 650-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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