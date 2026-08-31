За прошедшие сутки, 30 августа, Силы обороны Украины ликвидировали ещё как минимум 1 600 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 650-е сутки полномасштабной войны превысили 1,488 млн.

Потери РФ на 31 августа 2026 года

личного состава – около 1 488 200 (+1 600);

танков – 12 316 (+5);

боевых бронированных машин – 25 255 (+7);

артиллерийских систем – 48 883 (+50);

РСЗО – 2 079 (+7);

средств ПВО – 1597 (+3);

самолетов – 440;

вертолетов – 354;

наземных робототехнических комплексов – 2442 (+7);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 490 402 (+2 055);

крылатых ракет – 5 060;

кораблей/катеров – 35;

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 141 920 (+467);

специальной техники – 4621 (+7).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 650-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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