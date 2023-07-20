Евросоюз продлил на шесть месяцев секторальные экономические санкции против РФ

В четверг, 20 июля, Совет ЕС принял решение продлить еще на шесть месяцев санкции против отдельных секторов экономики России.

Как сообщили в пресс-службе Евросовета, ограничения будут действовать до 31 января 2024 года.

Санкции впервые ввели в 2014 году – в ответ на действия РФ “по дестабилизации ситуации в Украине”. А с момента полномасштабного вторжения российских войск в феврале 2022 года они были значительно расширены.

В настоящее время санкции включают широкий спектр секторальных мер, в частности:

ограничения в сферах торговли, финансов, технологий и товаров двойного назначения;

ограничения в сферах промышленности, транспорта и предметов роскоши;

запрет на импорт и транспортировку сырой нефти, которая перевозится по морю, и ряда нефтепродуктов из РФ в Евросоюз;

отключение ряда российских банков от международной межбанковской системы осуществления платежей SWIFT;

приостановка вещания и действия лицензий пропагандистских СМИ, поддерживаемых Кремлем.

Кроме того, были приняты меры, направленные на борьбу с обходом санкционных ограничений.

– Европейский Союз и дальше будет оказывать мощную финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и ее народу столько, сколько потребуется, — подчеркнули в Совете ЕС.

С 24 февраля 2022 года Евросоюз ввел 11 пакетов санкций в ответ на полномасштабную агрессию РФ против Украины.

В целом, кроме экономических секторальных ограничений, также действуют: ограничения на экономические отношения с незаконно аннексированным Крымом и городом Севастополем, а также с временно оккупированными районами Донецкой и Луганской областей; индивидуальные ограничительные меры (замораживание активов и ограничения на поездки) против широкого круга физических и юридических лиц; дипломатические меры.

23 июня Совет ЕС утвердил 11-й пакет персональных и экономических санкций против России. Ограничения были направлены на усиление введенных ранее санкций и борьбу с их обходом.

Источник : Евросоюз

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