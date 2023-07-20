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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Євросоюз продовжив на шість місяців секторальні економічні санкції проти РФ

Санкції проти РФ
Фото: Depositphotos

У четвер, 20 липня, Рада ЄС ухвалила рішення продовжити ще на шість місяців санкції проти окремих секторів економіки Росії.

Як поінформували в пресслужбі Євроради, обмеження діятимуть до 31 січня 2024 року.

Санкції вперше запровадили в 2014 році – у відповідь на дії РФ “з дестабілізації ситуації в Україні”. А з моменту повномасштабного вторгнення російських військ у лютому 2022 року вони були суттєво розширені.

Наразі санкції включають широкий спектр секторальних заходів, зокрема:

  • обмеження у сферах торгівлі, фінансів, технологій та товарів подвійного призначення;
  • обмеження в сферах промисловості, транспорту та предметів розкоші;
  • заборону на імпорт і транспортування сирої нафти, що перевозиться морем, і низки нафтопродуктів з РФ в Євросоюзу;
  • відключення низки російських банків від міжнародної міжбанківської системи здійснення платежів SWIFT;
  • призупинення мовлення та дії ліцензій пропагандистських ЗМІ, підтримуваних Кремлем.

Крім того, було вжито заходів, спрямованих на боротьбу з обходом санкційних обмежень.

– Європейський Союз і надалі надаватиме потужну фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні та її народу стільки, скільки буде потрібно, – наголосили в Раді ЄС.

З 24 лютого 2022 року Євросоюз запровадив 11 пакетів санкцій у відповідь на повномасштабну агресію РФ проти України.

Загалом, окрім економічних секторальних обмежень, також діють: обмеження на економічні відносини з незаконно анексованим Кримом та містом Севастополем, а також із тимчасово окупованими районами Донецької та Луганської областей; індивідуальні обмежувальні заходи (заморожування активів та обмеження на поїздки) щодо широкого кола фізичних та юридичних осіб; дипломатичні заходи.

23 червня Рада ЄС затвердила 11-й пакет персональних та економічних санкцій проти Росії. Обмеження були спрямовані на посилення запроваджених раніше санкцій та боротьбу з їх обходом.

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Санкції проти Росії

Джерело: Євросоюз
Європейський Союз, Війна в Україні, Російська агресія, Санкції проти Росії
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