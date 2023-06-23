Евросоюз утвердил 11-й пакет санкций против РФ: список новых ограничений

В пятницу, 23 июня, Совет ЕС утвердил 11-й пакет персональных и экономических санкций против России за ее агрессивную войну в Украине.

Как сообщили в пресс-службе Совета ЕС, новые меры направлены на усиление введенных ранее ограничений и борьбу с обходом санкций.

В Брюсселе ожидают, что 11-й пакет еще больше ослабит военную машину Кремля, позволит лишить РФ ресурсов, в которых она нуждается для войны против Украины.

– Наши санкции уже наносят тяжелый ущерб экономике РФ и способности Кремля финансировать свою агрессию. Сегодняшний пакет усиливает наше давление на Россию и путинскую военную машину, — подчеркнул высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Что предусматривает новый санкционный пакет

• Борьба с обходом санкций

Брюссель вводит новый инструмент против обхода санкций.

Он позволит Евросоюзу ограничивать продажу, поставку, передачу или экспорт подсанкционных товаров и технологий в третьи страны, юрисдикции которых считаются особенно склонными к обходу ограничений.

Этот инструмент будет исключительной и крайней мерой. Его применят, если другие индивидуальные шаги и разъяснительная работа Евросоюза с третьими странами окажутся недостаточными, и они продолжат систематически обходить ограничения.

• Запрет транзита

Евросоюз запрещает транзит через территорию РФ большего количества товаров и технологий, которые агрессор может использовать в военно-технической, оборонной сферах, авиационной или космической промышленности.

Запрет на транзит касается и реактивного горючего, экспортируемого из ЕС в третьи страны.

Брюссель предпринимает этот шаг для дальнейшей минимизации риска обхода санкций.

• Импортно-экспортный контроль и ограничения

Совет ЕС внес еще 87 юридических лиц в список тех, кто непосредственно поддерживает военно-промышленный комплекс России в войне против Украины.

На них распространяются более жесткие ограничения на экспорт товаров двойного назначения и передовых технологий.

В список попали: четыре иранские компании, производящие дроны и поставляющие их РФ; субъекты третьих стран, которые занимаются обходом торговых санкций; некоторые российские юрлица, разрабатывающие, изготовляющие и поставляющие электронные компоненты для армии РФ.

Расширен санкционный перечень предметов ограниченного использования, которые могут способствовать совершенствованию российского оборонного сектора. Речь идет об: электронных компонентах, полупроводниковых материалах, оборудовании для производства электронных интегральных схем, прекурсорах для энергетических материалов и химического оружия, оптических компонентах, навигационных приборах, металлах, которые используются в оборонном секторе и морском оборудовании.

• Экспортные ограничения

По данным Еврокомиссии, 11-й пакет вводит ограничения на экспорт еще 15 технологических изделий, обнаруженных на поле боя в Украине, а также оборудования, необходимого для производства таких изделий.

От импортеров подсанкционных товаров из железа и стали, переработанных в третьей стране, потребуют доказать, что использованные материалы не поступают из РФ.

Запрет на экспорт автомобилей класса люкс распространяется на все новые и б/у автомобили с объемом двигателя выше 1900 кубических см, а также на все электрические и гибридные авто.

Вводится полный запрет на определенные виды компонентов машин.

• Борьба с пропагандой

Совет ЕС продлил приостановку действия лицензий на вещание пяти СМИ: RT Balkan, Oriental Review, Царьград, New Eastern Outlook, Katehon.

Таким образом, Брюссель пытается противодействовать российским манипуляциям и пропаганде.

– Эти СМИ находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства РФ и используются им для непрерывных и согласованных пропагандистских акций, направленных против гражданского общества в ЕС и соседних странах, – отмечается в сообщении.

• Дороги и порты

Введен полный запрет на перевозку товаров в Евросоюз грузовиками с прицепами и полуприцепами, зарегистрированными в РФ.

Запрещен доступ к портам ЕС для кораблей, осуществляющих перевалку с судна на судно, если есть веские подозрения, что судно нарушает запрет на импорт российской сырой нефти морским путем, или перевозит ее по цене, превышающей предельную цену G7 (Большой семерки).

Такой же запрет будет применен к судам, которые выключают или выводят из строя навигационную систему при транспортировке российской нефти и нефтепродуктов.

• Энергетические ограничения

Прекращается временная отсрочка, предоставленная Германии и Польше в поставках сырой нефти из РФ по северному участку нефтепровода Дружба.

То есть, эти две страны больше не смогут импортировать российскую нефть по трубопроводу.

В то же время нефть, происходящую из Казахстана или другой третьей страны, продолжат импортировать в ЕС по нефтепроводу Дружба (транзитом через Россию).

• Индивидуальные санкции

В дополнение к экономическим санкциям Совет ЕС расширил список индивидуальных ограничений.

Речь идет о замораживании активов более 100 физических и юридических лиц. Это:

высшие военные чиновники;

лица, принимающие решения по вопросам войны;

лица, причастные к незаконной депортации украинских детей в РФ;

судьи, принимавшие политически мотивированные решения в отношении украинских граждан;

лица, ответственные за ограбление культурного наследия Украины;

бизнесмены, пропагандисты, российские IT-компании, предоставляющие критически важные технологии и программное обеспечение российской разведке;

банки, работающие на оккупированных территориях;

организации, сотрудничающие с армией РФ.

Новые санкционные ограничения в скором времени будут опубликованы в Официальном журнале ЕС.

Источник : Еврокомиссия, Евросоюз

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