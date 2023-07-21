Нельзя исключать: Игнат о новых ударах РФ по энергосистеме Украины осенью

Не исключено, что российские оккупационные войска с осени могут снова наносить удары по энергетическим объектам Украины.

Об этом сообщил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью РБК-Украина.

Таким образом он ответил на вопрос, возможны ли системные обстрелы объектов энергетики “с осени, например, с октября”.

– Не исключено, потому что объекты энергетики атакуют не только крылатыми ракетами, но и дронами-камикадзе. Всегда же дроны летели по подстанциям. Мы видим, что дрон может огромный ущерб принести, если попадает в уязвимое место, — подчеркнул Игнат.

Он напомнил, что в РФ происходит строительство заводов по производству FPV-дронов, наращивается изготовление беспилотников Ланцет, которые “донимают наши средства ПВО и бьют по военной технике”.

Кроме того, Россия планирует собирать дроны-камикадзе Шахед на своей территории. Речь идет не о производстве с нуля: агрессор, вероятно, будет получать часть запчастей через Иран.

В РФ продолжается и производство ракет. Поэтому Игнат прогнозирует, что агрессор будет наращивать производство дальнобойного высокоточного оружия.

Спикер обратил внимание, что, несмотря на санкции, враг не утратил возможности получать детали, необходимые для изготовления вооружения и военной техники. Свидетельством тому является передача в российские войска новой партии истребителей Су-35.

– То, что они будут пытаться снова донимать, возможно, какими-то точечными ударами по каким-то объектам топливно-энергетического сектора – это нельзя исключать, — заявил Игнат.

В связи с этим он напомнил о необходимости санкционного давления на РФ, чтобы она как можно меньше получала деталей для изготовления ракет и дронов.

В ответ на вопрос, будет ли украинская ПВО к осени более подготовленной и усиленной, Игнат заявил, что Украине нужно “мобилизовать все имеющееся вооружение”, методы и способы.

Происходит усиление системы ПВО мобильными огневыми группами.

– Да, они не слишком эффективны. Но 10-15, иногда 30% сбитых целей за ночь приходится именно на них, когда есть благоприятные условия. Плюс, Запад же нам предоставляет системы, – рассказал спикер.

Игнат уточнил, что современных систем ПВО в Украине хоть и меньше советских, однако они значительно эффективнее. В дальнейшем основой ПВО Воздушных сил ВСУ будут четыре комплекса: Patriot, SAMP-T, NASAMS и Iris-T.

В перспективе Украина будет заменять весь советский парк систем ПВО (С-125, Бук-М1, C-300 разных модификаций).

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