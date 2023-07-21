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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Не можна виключати: Ігнат про нові удари РФ по енергосистемі України восени

Не можна виключати: Ігнат про нові удари РФ по енергосистемі України восени
Фото: Факти ICTV

Не виключено, що російські окупаційні війська з осені можуть знову завдавати ударів по енергетичних об’єктах України.

Про це повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю РБК-Україна.

Таким чином він відповів на запитання, чи можливі системні обстріли об’єктів енергетики “з осені, наприклад, з жовтня”.

– Не виключено, тому що об’єкти енергетики атакують не лише крилатими ракетами, але й дронами-камікадзе. Завжди ж дрони летіли по підстанціях. Ми бачимо, що дрон може величезну шкоду принести, якщо влучає у вразливе місце, – наголосив Ігнат.

Він нагадав, що в РФ відбувається будівництво заводів з виробництва FPV-дронів, нарощується виготовлення безпілотників Ланцет, які “дошкуляють нашим засобам ППО і б’ють по військовій техніці”.

Крім того, Росія планує збирати дрони-камікадзе Шахед на своїй території. Йдеться не про виробництво з нуля: агресор, імовірно, отримуватиме частину запчастин через Іран.

В РФ триває і виробництво ракет. Тому Ігнат прогнозує, що агресор нарощуватиме виробництво далекобійної високоточної зброї.

Речник звернув увагу, що, попри санкції, ворог не втратив можливостей отримувати деталі, необхідні для виготовлення озброєння та військової техніки. Свідченням цьому є передання у російські війська нової партії винищувачів Су-35.

– Те, що вони будуть намагатися знову дошкуляти, можливо, якимись точковими ударами по якихось об’єктах паливно-енергетичного сектору – це не можна відкидати, – заявив Ігнат.

У зв’язку з цим він нагадав про необхідність санкційного тиску на РФ, щоб вона якнайменше отримувала деталей для виготовлення ракет і дронів.

У відповідь на запитання, чи буде українська ППО до осені більш підготовленою та посиленою, Ігнат заявив, що Україні потрібно “мобілізувати все наявне озброєння”, методи і способи.

Відбувається посилення системи ППО мобільними вогневими групами.

– Так, вони не надто ефективні. Але 10-15, іноді 30% збитих цілей за ніч припадає саме на них, коли є сприятливі умови. Плюс, Захід же нам надає системи, – розповів речник.

Ігнат уточнив, що сучасних систем ППО в Україні хоч і менше, ніж радянських, проте вони значно ефективніші. Надалі основою ППО Повітряних сил ЗСУ будуть чотири комплекси: Patriot, SAMP-T, NASAMS та Iris-T.

У перспективі Україна буде замінювати весь радянський парк систем ППО (С-125, Бук-М1, C-300 різних модифікацій).

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Не можна виключати: Ігнат про нові удари РФ по енергосистемі України восени

Джерело: РБК-Україна
Війна в Україні, Енергетика, Повітряні сили України, Ракетні удари Росії, Юрій Ігнат
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