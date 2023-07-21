Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
В Польше самолет упал на ангар с людьми: пятеро погибших, есть раненые
Атака Житомирской области Шахедами: пострадали объект инфраструктуры и частные дома
Зеленский подписал закон об увольнении военных в запас после заключения ВВК
В Киеве мужчина три года насиловал дочерей сожительницы — он приговорен к 15 годам тюрьмы
К тушению привлекали вертолет и катер: в Москве произошел масштабный пожар в бане
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Парламент Болгарии поддержал поставку Украине партии БТР

Болгарія - прапор
Фото: Pexels

Сегодня, 21 июля, депутаты парламента Болгарии проголосовали за поставку Украине партии бронетранспортеров.

Об этом сообщает BGNES.

За это решение проголосовали 142 депутата. Бронетранспортеры должны передать со складов болгарского МВД.

Минобороны Болгарии заверило, что обороноспособность страны от этого не пострадает.

Депутаты также выдвинули предложение научить украинских военных в Болгарии использовать эти БТР, а затем отправить их в Украину.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Болгарии передадут Украине пакет военной помощи, куда вошли 100 бронетранспортеров. Также правительство приняло решение о присоединении к совместной закупке боеприпасов для Украины в рамках проекта Европейского оборонного агентства (EDA).

Кроме того, вскоре Украина получит партию бронеавтомобилей М113 от Нидерландов, Бельгии и Люксембурга.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 21.07.2023
Deepstate map
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Помощь от Красного Креста для ВПЛ: как получить
гроші держвиплати
Мобилизация в Украине 2023: какие категории граждан не подлежат призыву
Парламент Болгарии поддержал поставку Украине партии БТР
Денежная помощь от $1KProject: как украинцам получить $1 тыс.
Парламент Болгарии поддержал поставку Украине партии БТР
Видео
Общество Объясняем
В Украине появятся помощники ветеранов: что известно о вакансиях, условиях и обязанностях

Кто может стать помощником ветерана и какие обязанности предусмотрены для таких сотрудников – читайте в материале.

Яна Брензей, Юлия Соколова
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (21.07.2023)
Парламент Болгарии поддержал поставку Украине партии БТР
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (21.07.2023)
Парламент Болгарии поддержал поставку Украине партии БТР
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (21.07.2023)
Парламент Болгарии поддержал поставку Украине партии БТР
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:00 (21.07.2023)
Парламент Болгарии поддержал поставку Украине партии БТР
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь