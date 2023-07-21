Парламент Болгарии поддержал поставку Украине партии БТР

Сегодня, 21 июля, депутаты парламента Болгарии проголосовали за поставку Украине партии бронетранспортеров.

Об этом сообщает BGNES.

За это решение проголосовали 142 депутата. Бронетранспортеры должны передать со складов болгарского МВД.

Минобороны Болгарии заверило, что обороноспособность страны от этого не пострадает.

Депутаты также выдвинули предложение научить украинских военных в Болгарии использовать эти БТР, а затем отправить их в Украину.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Болгарии передадут Украине пакет военной помощи, куда вошли 100 бронетранспортеров. Также правительство приняло решение о присоединении к совместной закупке боеприпасов для Украины в рамках проекта Европейского оборонного агентства (EDA).

Кроме того, вскоре Украина получит партию бронеавтомобилей М113 от Нидерландов, Бельгии и Люксембурга.

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