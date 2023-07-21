Парламент Болгарії підтримав постачання Україні партії БТР

Сьогодні, 21 липня, депутати парламенту Болгарії проголосували за постачання Україні партії бронетранспортерів.

Про це повідомляє BGNES.

За це рішення проголосували 142 депутати. Бронетранспортери повинні передати зі складів болгарського МВС.

Міноборони Болгарії запевнило, що обороноздатність країни від цього не постраждає.

Депутати також висунули пропозицію навчити українських військових у Болгарії використовувати ці БТР, а потім відправити їх в Україну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Болгарії передасть Україні пакет військової допомоги, куди увійшли 100 бронетранспортерів. Також уряд ухвалив рішення щодо приєднання до спільної закупівлі боєприпасів для України у межах проєкту Європейського оборонного агентства (EDA).

Також незабаром Україна отримає партію бронеавтомобілів М113 від Нідерландів, Бельгії та Люксембургу.

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