США помогут Украине вывезти зерно, несмотря на российскую блокаду — Белый дом

США и союзники будут помогать Украине в вывозе зерна, несмотря на российскую военную блокаду.

Об этом заявил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби.

Он отметил, что зерно из Украины, скорее всего, будут вывозить сухопутными путями.

— Мы это уже делали, в том числе и до зерновой сделки, — добавил Кирби.

Представитель Белого дома признал, что такой путь не столь эффективен, как морской, ведь таким образом “не вывезешь так много зерна”. В Вашингтоне “это понимают, но не оставят попытки”.

Джон Кирби назвал зерновую сделку, которую сорвала РФ, выгодной для всех, в том числе и для российских фермеров.

Также она была чрезвычайно полезной для развивающихся стран, которые имеют проблемы с продовольствием.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия хочет заработать на срыве зерновой сделки и распространении голода.

По его словам, международное сообщество решительно отреагирует на ситуацию с выходом РФ из Черноморской зерновой инициативы.

Источник : Голос Америки

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