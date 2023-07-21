США допоможуть Україні вивезти зерно попри російську блокаду – Білий дім
США та союзники допомагатимуть Україні у вивезенні зерна попри російську військову блокаду.
Про це заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.
Він зазначив, що зерно з України, найімовірніше, вивозитимуть сухопутними шляхами.
– Ми це вже робили, зокрема і до зернової угоди, – додав Кірбі.
Представник Білого дому визнав, що такий шлях не настільки ефективний, як морський, адже у такий спосіб “не вивезеш аж так багато зерна”. У Вашингтоні “це розуміють, але не полишать спроби”.
Джон Кірбі назвав зернову угоду, яку зірвала РФ, вигідною для усіх, зокрема й для російських фермерів.
Також вона була надзвичайно корисною для країн, що розвиваються, та які мають проблеми з харчами.
Раніше глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Росія хоче заробити на зриві зернової угоди і поширенні голоду.
За його словами, міжнародна спільнота рішуче відреагує на ситуацію з виходом РФ із Чорноморської зернової ініціативи.
Ще з 2014 року Кремль почав використовувати фейки про розквіт чорної трансплантології в Україні. Спочатку лякали мешканців прифронтових територій АТО/ООС – мовляв, українська влада вас не захистить, а ще й продасть буквально на запчастини лихим американцям.Єгор Ромахло