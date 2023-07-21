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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

США допоможуть Україні вивезти зерно попри російську блокаду – Білий дім

зерно
Фото: Pixabay

США та союзники допомагатимуть Україні у вивезенні зерна попри російську військову блокаду.

Про це заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

Він зазначив, що зерно з України, найімовірніше, вивозитимуть сухопутними шляхами.

– Ми це вже робили, зокрема і до зернової угоди, – додав Кірбі.

Представник Білого дому визнав, що такий шлях не настільки ефективний, як морський, адже у такий спосіб “не вивезеш аж так багато зерна”. У Вашингтоні “це розуміють, але не полишать спроби”.

Джон Кірбі назвав зернову угоду, яку зірвала РФ, вигідною для усіх, зокрема й для російських фермерів.

Також вона була надзвичайно корисною для країн, що розвиваються, та які мають проблеми з харчами.

Раніше глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Росія хоче заробити на зриві зернової угоди і поширенні голоду.

За його словами, міжнародна спільнота рішуче відреагує на ситуацію з виходом РФ із Чорноморської зернової ініціативи.

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США допоможуть Україні вивезти зерно попри російську блокаду – Білий дім

Джерело: Голос Америки
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