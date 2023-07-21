Путин может вернуться к зерновой сделке из-за давления Турции и Китая — Bild

По мнению экспертов, Россия рано или поздно вернется в зерновую сделку, ведь у нее не так много партнеров, и она не в том положении, чтобы ими разбрасываться.

Об этом пишет издание Bild со ссылкой на сотрудницу Немецкого совета по международным делам (DGAP), эксперта по российской экономической политике Александру Прокопенко.

По ее словам, Черноморская зерновая инициатива нужна Китаю и Турции.

— Это выбор между имиджем и импортом. И Россия, скорее всего, выберет импорт, потому что у нее не так много партнеров, и не в том она положении, чтобы разбрасываться теми немногими партнерами, которые у нее есть, — говорит Александра Прокопенко.

Она считает, что в возобновлении транспортировки зерна особенно заинтересован президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Александра Прокопенко считает, что Эрдоган не собирается отказываться от своей дипломатической победы, и у него есть все рычаги для того, чтобы убедить российского диктатора Владимира Путина возобновить зерновую инициативу.

Кроме того, что Путин зависим от Эрдогана, он еще зависим и от режима Си Цзиньпина. Последний тоже может позвонить Путину, и Россия вернется в сделку.

Президент Владимир Зеленский отметил, что компании, владеющие судами, готовы продолжать поставки зерна, если Украина и Турция обеспечат проход.

Ранее представитель Совета национальной безопасности США Адам Ходж заявил, что Россия может бить по гражданским судам в Черном море и обвинить в этом Украину.

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