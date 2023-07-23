Відповідальність за порушення – неминуча: Зеленський про підозру ексвоєнкому Одещини
Посадовці, які вдаються до порушень в рамках військової ієрархії, не зможуть уникнути відповідальності.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні за підсумками 22 липня.
Він почав з того, що правоохоронці доповіли про ситуацію з колишнім одеським військкомом, якому повідомили про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби.
– Логічно, що самим лише звільненням ця історія не мала завершитися. Державне бюро розслідувань та Офіс Генерального прокурора продовжують необхідні слідчі та процесуальні дії. Усі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов’язково представлять суспільству, – запевнив Зеленський.
Президент додав, що наразі триває загальна перевірка територіальних центрів комплектування (ТЦК), які також відомі, як військкомати.
– І кожне таке “кабінетне” порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитися принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення – неминуча, – наголосив глава держави.
Також президент розповів про закінчення роботи щодо одного з банків, який раніше належав російському олігарху.
– Тепер у ньому державний менеджмент. Гарантовані і права вкладників, і стабільність банківського сектору. Надалі цей банк працюватиме в звичайному режимі, – повідомив Зеленський та подякував Нацбанку та іншим держорганам.
Володимир Зеленський розповів і про свою розмову із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом про виконання домовленостей, які були досягнуті на саміті у Вільнюсі.
Також президент та генсек обговорили агресивні кроки РФ в Чорному морі із спробою зірвати експорт української агропродукції морем.
– Зрив роботи наших експортних шляхів означатиме проблеми із відповідними наслідками для всіх у світі. Цінова криза – найменший із можливих наслідків, – сказав він.
Зеленський закликав Столтенберга допомогти у розблокуванні та забезпеченні сталої роботи зернового коридору та у форматі Рада Україна-НАТО невідкладно провести кризові консультації.
– Безпекову кризу в Чорному морі ми можемо подолати, – запевнив він
Окремо президент відзначив усі країни, які цього тижня ухвалили нові рішення на підтримку України та українців:
- Республіка Корея анонсувала збільшення допомоги Україні;
- Азербайджан – гуманітарна допомога в галузі енергетики та розмінування;
- Швеція – схвалено програму допомоги нашому відновленню. Стратегія до 2027 року;
- Японія – підписано угоду між Світовим банком та Україною про позику в розмірі $1,5 млрд під гарантії Японії;
- Австралія, Канада, Британія, США – санкції проти осіб, повʼязаних з агресією;
- Сполучені Штати – пакет військової допомоги із артилерією, снарядами та ППО;
- Німеччина – нове оборонне постачання для ЗСУ: танки, снаряди для артилерії, обладнання.
Наприкінці звернення президент відзначив українських воїнів, які знаходяться на бойових завданнях.
За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.Наталія Кулик