Відповідальність за порушення – неминуча: Зеленський про підозру ексвоєнкому Одещини

Посадовці, які вдаються до порушень в рамках військової ієрархії, не зможуть уникнути відповідальності.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні за підсумками 22 липня.

Він почав з того, що правоохоронці доповіли про ситуацію з колишнім одеським військкомом, якому повідомили про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби.

– Логічно, що самим лише звільненням ця історія не мала завершитися. Державне бюро розслідувань та Офіс Генерального прокурора продовжують необхідні слідчі та процесуальні дії. Усі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов’язково представлять суспільству, – запевнив Зеленський.

Президент додав, що наразі триває загальна перевірка територіальних центрів комплектування (ТЦК), які також відомі, як військкомати.

– І кожне таке “кабінетне” порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитися принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення – неминуча, – наголосив глава держави.

Також президент розповів про закінчення роботи щодо одного з банків, який раніше належав російському олігарху.

– Тепер у ньому державний менеджмент. Гарантовані і права вкладників, і стабільність банківського сектору. Надалі цей банк працюватиме в звичайному режимі, – повідомив Зеленський та подякував Нацбанку та іншим держорганам.

Володимир Зеленський розповів і про свою розмову із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом про виконання домовленостей, які були досягнуті на саміті у Вільнюсі.

Також президент та генсек обговорили агресивні кроки РФ в Чорному морі із спробою зірвати експорт української агропродукції морем.

– Зрив роботи наших експортних шляхів означатиме проблеми із відповідними наслідками для всіх у світі. Цінова криза – найменший із можливих наслідків, – сказав він.

Зеленський закликав Столтенберга допомогти у розблокуванні та забезпеченні сталої роботи зернового коридору та у форматі Рада Україна-НАТО невідкладно провести кризові консультації.

– Безпекову кризу в Чорному морі ми можемо подолати, – запевнив він

Окремо президент відзначив усі країни, які цього тижня ухвалили нові рішення на підтримку України та українців:

Республіка Корея анонсувала збільшення допомоги Україні;

Азербайджан – гуманітарна допомога в галузі енергетики та розмінування;

Швеція – схвалено програму допомоги нашому відновленню. Стратегія до 2027 року;

Японія – підписано угоду між Світовим банком та Україною про позику в розмірі $1,5 млрд під гарантії Японії;

Австралія, Канада, Британія, США – санкції проти осіб, повʼязаних з агресією;

Сполучені Штати – пакет військової допомоги із артилерією, снарядами та ППО;

Німеччина – нове оборонне постачання для ЗСУ: танки, снаряди для артилерії, обладнання.

Наприкінці звернення президент відзначив українських воїнів, які знаходяться на бойових завданнях.

Джерело : Офіс президента

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