Марта Бондаренко, редакторка стрічки
В Одесі екстрені відключення світла: ДТЕК назвало причину
В кількох районах Одеси екстрено відключили світло через аварійну ситуацію на об’єкті іншої енергокомпанії.
Про це повідомили в ДТЕК.
За командою Укренерго відключення відбуваються у частині Київського та Хаджибейського районів.
– Ми зможемо повернути світло, щойно отримаємо відповідне розпорядження від Укренерго, – йдеться у повідомленні ДТЕК.
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