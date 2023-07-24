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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

В Одесі екстрені відключення світла: ДТЕК назвало причину

електропідстанція
Фото: Pixabay

В кількох районах Одеси екстрено відключили світло через аварійну ситуацію на об’єкті іншої енергокомпанії.

Про це повідомили в ДТЕК.

За командою Укренерго відключення відбуваються у частині Київського та Хаджибейського районів.

– Ми зможемо повернути світло, щойно отримаємо відповідне розпорядження від Укренерго, – йдеться у повідомленні ДТЕК.

відключення світла, Одеса
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