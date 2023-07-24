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Марта Бондаренко, редактор ленты

Враг концентрируется на портах. Гуменюк рассказала нюансы размещения систем ПВО

MIM-104 Patriot
Фото: Getty Images

Украина разворачивает и совершенствует системы противовоздушной обороны вокруг портов, ведь в последние дни россияне именно туда бьют ракетами и дронами.

Об этом в эфире Єдиних новин рассказала руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

Этой ночью российские военные ударными дронами били по портам Дуная.

По словам Натальи Гуменюк, инфраструктуру портов строили в мирные времена, Украина тогда не планировала воевать, поэтому не было необходимости выносить эти стратегические объекты далеко за пределы крупных городов.

— Если говорить об Одессе, то порт фактически расположен в самом сердце Одессы. И особенность географическая такова, что все, что будет лететь в порт и не будет попадать в него,  будет дальше перелетать, в частности, в историческую часть города, — заявила руководитель прессцентра Сил обороны Юга.

Именно этот фактор учитывается при размещении нашей противовоздушной обороны.

При подготовке к ракетным ударам враг знает и понимает, что не все ракеты ВСУ могут сбивать, именно поэтому россияне используют то вооружение, благодаря которому “может рассчитывать на результат”.

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Враг концентрируется на портах. Гуменюк рассказала нюансы размещения систем ПВО

Наталья Гуменюк отметила, что Украине очень нужны современные комплексы ПВО, которые смогут максимально защищать нашу инфраструктуру, ведь это интересы и всего мира.

Руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга отметила, что, например, ЗРК Patriot способны реагировать и на баллистические ракеты, и на сверхзвуковые.

Сегодня ночью россияне атаковали дронами Shahed портовую инфраструктуру в Одесской области — в районе реки Дунай. Три беспилотника удалось сбить, однако есть попадания. Ранения получили шесть человек, разрушен ангар с зерновыми.

Дунай, Одесса, Ракетные удары России, Черноморская зерновая инициатива
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