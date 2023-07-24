Ворог концентрується на портах. Гуменюк розповіла нюанси розміщення систем ППО

Україна розгортає та вдосконалює системи протиповітряної оборони навколо портів, адже останніми днями росіяни саме туди гатять ракетами і дронами.

Про це в ефірі Єдиних новин розповіла керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк.

Цієї ночі російські військові ударними дронами били по портах Дунаю.

За словами Наталі Гуменюк, інфраструктуру портів будували в мирні часи, Україна тоді не планувала воювати, тому не було потреби виносити ці стратегічні об’єкти далеко за межі великих міст.

– Якщо говорити про Одесу, то порт фактично розташований в самому серці Одесі. І особливість географічна така, що все, що буде летіти в порт і не влучатиме в нього, буде далі перелітати, зокрема, в історичну частину міста, – заявила керівниця пресцентру Сил оборони Півдня.

Саме цей фактор враховується під час розміщення нашої протиповітряної оборони.

Під час підготовки до ракетних ударів ворог знає і розуміє, що не всі ракети ЗСУ можуть збивати, саме тому росіяни використовують те озброєння, завдяки якому “може розраховувати на результат”.

Наталя Гуменюк наголосила, що Україні дуже потрібні сучасні комплекси ППО, які зможуть максимально захищати нашу інфраструктуру, адже це інтереси і всього світу.

Керівниця Об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня зауважила, що, наприклад, ЗРК Patriot здатні реагувати і на балістичні ракети, і на надзвукові.

Сьогодні вночі росіяни атакували дронами Shahed портову інфраструктуру на Одещині – в районі річки Дунай. Три безпілотники вдалося збити, проте є влучання. Поранення отримали шість людей, зруйновано ангар із зерновими.

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