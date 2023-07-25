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Юлия Соколова, редактор ленты

Подготовка к зиме: газохранилища Украины заполнены на 80% от плана

Газ-труби
Фото: УНИАН

В рамках подготовки к зиме Украина заполняет свои газохранилища и склады с углем. Уже удалось закачать почти 80% от запланированного объема природного газа.

Об этом рассказал сегодня на заседании правительства премьер Денис Шмыгаль.

– 11,7 млрд кубометров газа уже закачано в украинские газохранилища. Это почти 80% от потребности, — отметил он.

В планах – выйти на показатель 14,7 млрд кубометров на начало отопительного сезона.

Кроме того, Украина имеет на складах 1,5 млн тонн угля. Власти планируют выйти на показатель 1,8 млн тонн.

Ответственными за подготовку к зиме являются Министерство восстановления, Министерство энергетики, Укрэнерго и компания Нафтогаз Украины. Шмыгаль поручил им мобилизовать все ресурсы и усилия.

Закачка газа в подземные хранилища началась еще в апреле. По данным компании Укртрансгаз, на сегодняшний день в эксплуатации находятся 11 ПХГ, а на балансе – еще одно подземное хранилище газа на временно неподконтрольной территории (Луганская область).

Общая емкость газохранилищ составляет 31 млрд кубометров голубого топлива.

В Министерстве энергетики не исключали, что уже к концу 2024 года Украина может прекратить транзит российского газа в Европу. По словам Германа Галущенко, шансы на продление транзитного контракта невелики.

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Источник: Кабмин
вугілля, Газ, Денис Шмыгаль, зима, Кабінет міністрів, Отопительный сезон
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