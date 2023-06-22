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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Украина может прекратить транзит российского газа в Европу до конца 2024 года – Галущенко

Газ-труби
Фото: УНИАН

Уже к концу 2024 года может прекратиться транзит российского газа через территорию Украины в Европу. Шансы на продление транзитного контракта невелики.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью изданию Financial Times.

Он отметил, что одна из последних “артерий”, по которой российский газ поступает в Европу, может быть перекрыта до конца 2024 года, поскольку завершится срок действия контракта между Украиной и российским Газпромом. На маршрут через украинскую газотранспортную систему приходится около 5% всего импорта газа в Европу.

По словам Галущенко, шансы, что Киев и Москва договорятся о продлении пятилетнего транзитного контракта, подписанного в 2019 году, невелики.

– Я действительно не могу представить, как это может быть на двусторонней основе. Я могу сказать вам, что мы готовим нашу систему к сокращению поставок, – подчеркнул Галущенко.

Решение Москвы сократить в прошлом году поставки газа в Европу спровоцировало энергетический кризис, рост инфляции и повышение стоимости жизни в европейских странах. На фоне перекрытия некоторых маршрутов украинская ГТС является одним из двух газопроводов, по которым продолжаются поставки российского газа, хоть и в уменьшенных объемах.

Без транзитного маршрута из Украины единственным трубопроводом из РФ, который будет поставлять газ в Европу, был бы Турецкий поток. На него в мае приходилось менее 3% газового импорта.

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По оценке консалтинговой компании ICIS, в мае Австрия получала через Украину около половины импорта российского газа, а Словакия – 95%.

Галущенко считает, что Европа будет относительно готова к дальнейшему сокращению поставок, поскольку в прошлом ей приходилось приспособиться к аналогичным ситуациям. Европейские страны снижали спрос и искали альтернативные источники импорта, такие как сжиженный природный газ.

– Это первое подтверждение со стороны Киева, что контракт, вероятно, завершится в конце следующего года, – подчеркивает FT.

Хотя Галущенко предположил, что европейские политики могут предложить пересмотр контракта и выступить посредниками, как это было в 2019 году, аналитики считают такой сценарий маловероятным, учитывая сложные перспективы переговоров с Москвой.

В Еврокомиссии отказались комментировать, инициируют ли переговоры с РФ по продлению транзитного контракта.

Издание пишет, что потеря даже небольшого процента поставок газа может спровоцировать рост цен по всему континенту, учитывая ограниченность мировых газовых рынков. В то же время, ожидается рост поставок сжиженного природного газа с 2025 года, когда будут запущены крупные проекты в Катаре и США.

Действующий контракт, подписанный в декабре 2019 года, предусматривал, что Газпром должен прокачивать через Украину минимум 40 млрд кубометров газа в год, выплачивая за это по $7 млрд. Однако РФ поставляет всего около 12 млрд кубометров в год и недоплачивает за пользование трубой.

По данным FT, если транзитный контракт не будет продлен, Газпром технически все еще мог бы пользоваться украинской ГТС, бронируя мощности прокачки газа на аукционе по общеевропейским правилам.

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Источник: Financial Times
Война в Украине, Газ, Газпром, Герман Галущенко, ГТС, Міненерговугілля
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