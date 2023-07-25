Підготовка до зими: газосховища України заповнені на 80% від плану

У межах підготовки до зими Україна заповнює свої газосховища та склади з вугіллям. Наразі вдалося закачати майже 80% від запланованого обсягу природного газу.

Про це розповів сьогодні на засідання уряду прем’єр Денис Шмигаль.

– 11,7 млрд кубометрів газу вже закачано в українські газосховища. Це майже 80% від потреби, – зазначив він.

В планах – вийти на показник у 14,7 млрд кубометрів на початок опалювального сезону.

Крім того, Україна має на складах 1,5 млн тонн вугілля. Влада планує вийти на показник у 1,8 млн тонн.

Відповідальними за підготовку до зими є Міністерство відновлення, Міністерство енергетики, Укренерго та компанія Нафтогаз України. Шмигаль доручив їм мобілізувати всі ресурси та зусилля.

Закачування газу в підземні сховища розпочалося ще в квітні. За даними компанії Укртрансгаз, на сьогодні в експлуатації перебувають 11 ПСГ, а на балансі – ще одне підземне сховище газу на тимчасово непідконтрольній території (Луганська область).

Загальна місткість газосховищ становить 31 млрд кубометрів блакитного палива.

У Міністерстві енергетики не виключали, що вже до кінця 2024 року Україна може припинитися транзит російського газу до Європи. За словами Германа Галущенка, шанси на продовження транзитного контракту невеликі.

Джерело : Урядовий портал

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