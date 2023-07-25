Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Пояснюємо
Як діяти, якщо виконавча служба заблокувала рахунки – поради експерта
Пройшов медкомісію, але не захотів служити: як суд покарав ухилянта
Декретні виплати 2023 для непрацюючих: що потрібно знати – пояснює експерт
Зараз РФ робить все, щоб розділити нас: захисниця Маріуполя про скандал з серіалом за 33 млн грн
У Москві безпілотники вразили дві будівлі
Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Підготовка до зими: газосховища України заповнені на 80% від плану

Газ-труби
Фото: УНІАН

У межах підготовки до зими Україна заповнює свої газосховища та склади з вугіллям. Наразі вдалося закачати майже 80% від запланованого обсягу природного газу.

Про це розповів сьогодні на засідання уряду прем’єр Денис Шмигаль.

– 11,7 млрд кубометрів газу вже закачано в українські газосховища. Це майже 80% від потреби, – зазначив він.

В планах – вийти на показник у 14,7 млрд кубометрів на початок опалювального сезону.

Крім того, Україна має на складах 1,5 млн тонн вугілля. Влада планує вийти на показник у 1,8 млн тонн.

Відповідальними за підготовку до зими є Міністерство відновлення, Міністерство енергетики, Укренерго та компанія Нафтогаз України. Шмигаль доручив їм мобілізувати всі ресурси та зусилля.

Закачування газу в підземні сховища розпочалося ще в квітні. За даними компанії Укртрансгаз, на сьогодні в експлуатації перебувають 11 ПСГ, а на балансі – ще одне підземне сховище газу на тимчасово непідконтрольній території (Луганська область).

Загальна місткість газосховищ становить 31 млрд кубометрів блакитного палива.

У Міністерстві енергетики не виключали, що вже до кінця 2024 року Україна може припинитися транзит російського газу до Європи. За словами Германа Галущенка, шанси на продовження транзитного контракту невеликі.

Дивіться також
До травня 2024 року не варто хвилюватися – що буде з цінами на газ в Україні
Цены на газ в Украине

Джерело: Урядовий портал
вугілля, Газ, Денис Шмигаль, зима, Кабінет міністрів, Опалювальний сезон
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Після атак РФ: в Україні вже відновили до 60% електромереж
електроенергія
Жодного кубометра з РФ: до зими Чехія заповнила газові сховища на 90%
Газ-труби
Восени почнуть виплачувати гроші за пошкоджене житло, яке люди відновили самотужки
Денис Шмигаль
Кожна копійка йде на ЗСУ. Шмигаль розповів, скільки коштів виділили на оборону у першій половині 2023
Денис Шмигаль
Зеленський запропонував главі уряду розглянути заміну очільника Мінкульту
Підготовка до зими: газосховища України заповнені на 80% від плану
Відео
Після тяжкого поранення повернувся на фронт: історія бойових медиків з передової

Ангеліна – бойовий медик із позивним Миша та її колега Денис на псевдо Ангел служать у 72 бригаді. Яка минулої весни не пустила загарбників до Києва. І яка ось уже рік тримає випалений Вугледар.

Тетяна Наконечна
Тризуб для Батьківщини-матері залишиться без сталі Метінвест: у чому причина
Підготовка до зими: газосховища України заповнені на 80% від плану
Фатальна помилка Заходу: чому Україна вже 20 років намагається потрапити в НАТО
Підготовка до зими: газосховища України заповнені на 80% від плану
Ціни на житло у Львові перевищують столичні: як придбати квартиру не за всі гроші світу
Підготовка до зими: газосховища України заповнені на 80% від плану
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (25.07.2023)
Підготовка до зими: газосховища України заповнені на 80% від плану
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь