До мая 2024 года переживать не стоит – что будет с ценами на газ в Украине

Компания Нафтогаз не планирует повышать цену на газ в этом отопительном сезоне. Речь идет о тарифе Фиксированный. Так, до мая 2024 года газ будет стоить 7 гривен 96 копеек.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил глава Нафтогаза Алексей Чернышев.

— Я хочу успокоить всех украинцев. Нафтогаз не планирует увеличивать цену на газ для населения в этом отопительном сезоне, следующей зимой. Поэтому украинцы могут быть уверены, что их платежки не будут расти, – говорит он.

Это решение Нафтогаза приветствует и местная власть, в частности городской голова Николаева Александр Сенкевич отметил, что такой шаг поддержит не только оставшихся в стране украинцев, но и временно уехавших.

— Особенно тяжело тем людям, которые находятся за границей. Фактически им нужно платить за недвижимость за границей, а также оплачивать отопление в квартирах, где они временно не живут, — отмечает Александр Сенкевич.

Со своей стороны, глава Нафтогаза убеждает своевременно платить за газ и отопление, ведь компания – важный налогоплательщик, пополняющий госбюджет.

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