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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Який вигляд має авіабаза в Криму після вибухів: ЗМІ показали супутникові знімки

Який вигляд має авіабаза в Криму після вибухів: ЗМІ показали супутникові знімки

Сліди пожежі після вибухів 24 липня на складах боєприпасів на російській авіабазі у селищі Веселе Джанкойського району в окупованому Криму зафіксовано на супутникових знімках, яке оприлюднило видання Крим. Реалії.

На фото, зроблених Planet.com, видно, який вигляд аеродром, де, як раніше з’ясували OSINT-аналітики, ще в листопаді 2022 року почалися будівельні роботи, мав до вибухів і після.

Уранці 24 липня в Джанкойському районі окупованого Криму пролунали потужні вибухи в районі аеродрому та складів з боєприпасами у селищі Веселе – нібито після атаки дронів.

Внаслідок вибухів там почалася масштабна пожежа, тому окупаційна влада оголосила про евакуацію населення довколишніх сіл у радіусі 5 км. Також окупанти призупинили рух залізницею в Джанкойському районі.

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Фото: Google Maps

Війна в Україні, Вибух, Джанкой, Крим, Російська агресія
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