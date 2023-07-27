ЗСУ знищили 36 ракет РФ, випущених по Україні – Олещук

Повітряні сили Збройних сил України знищили 36 російських крилатих ракет, випущених по українських містах і селах протягом 26 липня.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

– Сьогодні протиповітряною обороною України знищено 36 повітряних цілей: 3 крилаті ракети Калібр; 33 крилаті ракети Х-101/Х-555, – йдеться у повідомленні.

Також військові наразі не називають загальної кількості ракет, випущених по території України.

Це вже друга ракетна атака по території України протягом 26 липня. Про удар Калібрами по обіді ПС ЗСУ повідомляли раніше. Так, за уточненою інформацією, тоді було знищено не дві, а три крилаті ракети Калібр.

– Близько 17:00 противник атакував з району Каспійського моря крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555. Було зафіксовано пуски 36 ракет із восьми стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, – йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.

Зазначається, що ракети заходили в повітряний простір України з південно-східного напрямку, йшли на Захід, постійно змінюючи напрямок польоту.

Втім, попри намагання окупантів, по маршруту прямування ракет працювала протиповітряна оборона: зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, винищувальна авіація Повітряних сил і ППО інших складових Сил оборони України.

– Крім того, близько 19:00 окупанти підняли в небо винищувачі МіГ-31К і завдали удару чотирма аеробалістичними ракетами Х-47 Кинджал у напрямку Хмельницької області, – йдеться у повідомленні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 518-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Джерела: ПС ЗСУ, Микола Олещук

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