Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Чи можуть мобілізувати, якщо дружина – інвалід 3 групи: пояснює експерт
Пройшов медкомісію, але не захотів служити: як суд покарав ухилянта
ГУР перехопило секретну доповідь для Путіна, як РФ зривала зернову угоду
У Москві безпілотники вразили дві будівлі
Терміново
Масова повітряна тривога: на Житомирщині гримлять вибухи
Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

ЗСУ знищили 36 ракет РФ, випущених по Україні – Олещук

ЗСУ знищили 36 ракет РФ, випущених по Україні – Олещук
Фото: Міноборони

Повітряні сили Збройних сил України знищили 36 російських крилатих ракет, випущених по українських містах і селах протягом 26 липня.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

– Сьогодні протиповітряною обороною України знищено 36 повітряних цілей: 3 крилаті ракети Калібр; 33 крилаті ракети Х-101/Х-555, – йдеться у повідомленні.

Також військові наразі не називають загальної кількості ракет, випущених по території України.

Це вже друга ракетна атака по території України протягом 26 липня. Про удар Калібрами по обіді ПС ЗСУ повідомляли раніше. Так, за уточненою інформацією, тоді було знищено не дві, а три крилаті ракети Калібр.

– Близько 17:00 противник атакував з району Каспійського моря крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555. Було зафіксовано пуски 36 ракет із восьми стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, – йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.

Зазначається, що ракети заходили в повітряний простір України з південно-східного напрямку, йшли на Захід, постійно змінюючи напрямок польоту.

Втім, попри намагання окупантів, по маршруту прямування ракет працювала протиповітряна оборона: зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, винищувальна авіація Повітряних сил і ППО інших складових Сил оборони України.

– Крім того, близько 19:00 окупанти підняли в небо винищувачі МіГ-31К і завдали удару чотирма аеробалістичними ракетами Х-47 Кинджал у напрямку Хмельницької області, – йдеться у повідомленні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 518-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Читайте також
Вечірня ракетна атака РФ та “бавовна” в Криму: 518-й день війни
ЗСУ знищили 36 ракет РФ, випущених по Україні – Олещук

Джерела: ПС ЗСУ, Микола Олещук

Війна в Україні, ЗСУ, Повітряні сили України, Ракетні удари Росії, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Сьогодні Сили оборони мали дуже непогані результати на фронті – Зеленський
ЗСУ знищили 36 ракет РФ, випущених по Україні – Олещук
Сенат Італії визнав Голодомор геноцидом українського народу
ЗСУ знищили 36 ракет РФ, випущених по Україні – Олещук
В Україні планують продовжити воєнний стан і мобілізацію: Зеленський вніс законопроєкти до Ради
Володимир Зеленський
До тюремного ув’язнення засуджено 18 депутатів Держдуми РФ, ще 73 на черзі – СБУ
Дума РФ
У небі над Дніпропетровською областю збили ракету: ОВА про атаку РФ
ЗСУ знищили 36 ракет РФ, випущених по Україні – Олещук
Відео
Суспільство
Тризуб для Батьківщини-матері залишиться без сталі Метінвест: у чому причина

На столичному підприємстві завершують виготовлення українського тризуба, яким замінять радянський герб на щиті Батьківщини-матері. Рік тому декомунізацію монумента підтримало 85% опитаних у застосунку Дія – майже 800 тис. людей. Відтоді в Мінкульті взялись за реалізацію проєкту.

Христина Величанська
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (26.07.2023)
ЗСУ знищили 36 ракет РФ, випущених по Україні – Олещук
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (26.07.2023)
ЗСУ знищили 36 ракет РФ, випущених по Україні – Олещук
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (26.07.2023)
ЗСУ знищили 36 ракет РФ, випущених по Україні – Олещук
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (26.07.2023)
ЗСУ знищили 36 ракет РФ, випущених по Україні – Олещук
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь