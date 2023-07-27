РФ опробовала на Юге ракеты LMUR из модернизированного Ка-52 – разведка Британии
Армия РФ, вероятно, усилила свою группировку на Юге Украины по крайней мере небольшим количеством совершенно новых вертолетов Ка-52М.
Такое предположение 27 июля озвучили в разведке Минобороны Великобритании.
По данным британского оборонного ведомства, экипажи модернизированных Ка-52 не заставили себя ждать и уже опробовали новую противотанковую ракету LMUR (сокращение от рос. легкая многоцелевая управляемая ракета, – Ред.), которая считается одним из основных усовершенствований этого парка вертолетов.
Британские разведчики добавляют: ракету, дальность которой составляет около 15 км, российские пилоты якобы уже поспешили запустить за пределы радиуса действия украинской противовоздушной обороны.
Доказательством того, что россияне таки используют в войне против Украины вариант М вертолетов Ка-52, являются обнародованные в соцсетях фотографии, на которых экипаж позирует у нового борта.
К слову, за 17 месяцев войны Россия предположительно потеряла уже около 40 Ка-52.
В новых вертолетах – Ка-52М – россиянами, в частности, учтен сирийский опыт войны.
Ударные вертолеты в данный момент являются одной из наиболее влиятельных российских систем вооружения в Запорожской области, где Силы обороны Украины продолжают наступательные операции.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 519-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Ministry of Defence
Фото: Ростех
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