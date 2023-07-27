РФ випробувала на Півдні ракети LMUR із модернізованого Ка-52 – розвідка Британії
Армія РФ, імовірно, підсилила своє угруповання на Півдні України принаймні невеликою кількістю абсолютно нових вертольотів Ка-52М.
Таке припущення 27 липня озвучили в розвідці Міноборони Великої Британії.
За даними британського оборонного відомства, екіпажі модернізованих Ка-52 не забарились і вже випробували нову протитанкову ракету LMUR (скорочення від рос. легкая многоцелевая управляемая ракета, – Ред.), яка вважається одним з основних вдосконалень цього парку вертольотів.
Британські розвідники додають: ракету, дальність якої сягає близько 15 км, російські пілоти нібито вже поспішили запустити за межі радіуса дії української протиповітряної оборони.
Доказом того, що росіяни таки використовують у війні проти України варіант М вертольотів Ка-52, є оприлюднені в соцмережах світлини, на яких екіпаж позує біля нового борту.
До слова, за 17 місяців війни Росія, імовірно, втратила вже близько 40 Ка-52.
У нових вертольотах – Ка-52М – росіянами, зокрема, враховано сирійський досвід війни.
Ударні вертольоти наразі є однією з найбільш впливових російських систем озброєння у Запорізькій області, де Сили оборони України продовжують наступальні операції.
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Джерело: Ministry of Defence
Фото: Ростех
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