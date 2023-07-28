Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
ГУР перехватило секретный доклад для Путина, как РФ срывала зерновую сделку
В санатории возле Трускавца девочка выстрелила в голову 10-летнему мальчику: что известно
Наша независимость закаляется в войне: историки о важности Дня украинской государственности
Целью ракетного удара РФ был Староконстантинов в Хмельницкой области — Игнат
Срочно
Массовая воздушная тревога: в Житомирской области гремят взрывы
Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Боеприпасы, дроны и ЗРК Gepard: Германия объявила о новом пакете помощи

Боеприпасы, дроны и ЗРК Gepard: Германия объявила о новом пакете помощи
Фото: Getty Images

Германия объявила о передаче Украине нового пакета военной помощи.

Об этом сообщается на сайте немецкого правительства в пятницу, 28 июля.

В новый пакет помощи вошли, в частности, разведывательные беспилотники, зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard и тысячи патронов к ним.

Что включает новый пакет:

  • 10 гусеничных вездеходов BV206;
  • 6 единиц ЗРК Gepard 1А2;
  • 15 тыс. боеприпасов для Gepard;
  • более 2 тыс. 155 мм дымовых снарядов;
  • 5 машин охраны границы;
  • 20 разведывательных БПЛА RQ-35;
  • 13 разведывательных БПЛА Vector;
  • 8 санитарных машин;
  • 10 единиц управления огнем IRIS-T SLM.

24 июля министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Берлин собирается выделить €20 млрд на закупку артиллерийских боеприпасов до 2031 года, чтобы перекрыть их дефицит в немецкой армии.

Он назвал стабильные закупки боеприпасов для армии Германии своим “главным приоритетом”.

Читайте также
Бундесвер не имеет замечаний на стратегическом уровне к действиям ВСУ — Макеев
Боеприпасы, дроны и ЗРК Gepard: Германия объявила о новом пакете помощи

Источник: Правительство Германии

Война в Украине, Зброя, Зброя для України, Німеччина, Украина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
СБУ
СБУ
Повышают риски: оккупанты разогрели один атомный энергоблок ЗАЭС до опасных параметров
російський військовий на ЗАЕСросійський військовий на ЗАЕС
Тактическая пауза РФ для накопления сил – Гуменюк об относительно спокойной ночи на Юге
Боеприпасы, дроны и ЗРК Gepard: Германия объявила о новом пакете помощи
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
На Сумщине пограничники отбили попытку российской ДРГ проникнуть на территорию области
прикордонники
Видео
Общество
Тризуб для Родины-матери останется без стали Метинвест: в чем причина

На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб на щите Родины-матери. Год назад декоммунизацию монумента поддержало 85% опрошенных в приложении Дія — почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.

Кристина Величанская
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (28.07.2023)
Боеприпасы, дроны и ЗРК Gepard: Германия объявила о новом пакете помощи
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (28.07.2023)
Боеприпасы, дроны и ЗРК Gepard: Германия объявила о новом пакете помощи
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (28.07.2023)
Боеприпасы, дроны и ЗРК Gepard: Германия объявила о новом пакете помощи
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 09:30 (28.07.2023)
Боеприпасы, дроны и ЗРК Gepard: Германия объявила о новом пакете помощи
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь