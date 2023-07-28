Боеприпасы, дроны и ЗРК Gepard: Германия объявила о новом пакете помощи
Германия объявила о передаче Украине нового пакета военной помощи.
Об этом сообщается на сайте немецкого правительства в пятницу, 28 июля.
В новый пакет помощи вошли, в частности, разведывательные беспилотники, зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard и тысячи патронов к ним.
Что включает новый пакет:
- 10 гусеничных вездеходов BV206;
- 6 единиц ЗРК Gepard 1А2;
- 15 тыс. боеприпасов для Gepard;
- более 2 тыс. 155 мм дымовых снарядов;
- 5 машин охраны границы;
- 20 разведывательных БПЛА RQ-35;
- 13 разведывательных БПЛА Vector;
- 8 санитарных машин;
- 10 единиц управления огнем IRIS-T SLM.
24 июля министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Берлин собирается выделить €20 млрд на закупку артиллерийских боеприпасов до 2031 года, чтобы перекрыть их дефицит в немецкой армии.
Он назвал стабильные закупки боеприпасов для армии Германии своим “главным приоритетом”.
Источник: Правительство Германии
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