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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Боєприпаси, дрони та ЗРК Gepard: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги

Боєприпаси, дрони та ЗРК Gepard: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги
Фото: Getty Images

Німеччина оголосила про передачу Україні нового пакету військової допомоги.

Про це повідомляється на сайті німецького уряду у п’ятницю, 28 липня.

До нового пакету допомоги увійшли, зокрема, розвідувальні безпілотники, зенітні самохідні артилерійські установки Gepard та тисячі патронів до них.

Що включає новий пакет:

  • 10 гусеничних всюдиходів BV206;
  • 6 одиниць ЗРК Gepard 1А2;
  • 15 тис. боєприпасів для Gepard;
  • понад 2 тис. 155 мм димових снарядів;
  • 5 машин охорони кордону;
  • 20 розвідувальних БПЛА RQ-35;
  • 13 розвідувальних БПЛА Vector;
  • 8 санітарних машин;
  • 10 одиниць управління вогнем IRIS-T SLM.

24 липня міністр оборони ФРН Борис Пісторіус повідомив, що Берлін збирається виділити €20 млрд на закупівлю артилерійських боєприпасів до 2031 року, щоб перекрити їхній дефіцит у німецькій армії.

Він назвав стабільні закупівлі боєприпасів для армії Німеччини своїм “головним пріоритетом”.

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Джерело: Уряд Німеччини

Війна в Україні, Зброя, Зброя для України, Німеччина, Україна
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