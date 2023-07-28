Боєприпаси, дрони та ЗРК Gepard: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги
Німеччина оголосила про передачу Україні нового пакету військової допомоги.
Про це повідомляється на сайті німецького уряду у п’ятницю, 28 липня.
До нового пакету допомоги увійшли, зокрема, розвідувальні безпілотники, зенітні самохідні артилерійські установки Gepard та тисячі патронів до них.
Що включає новий пакет:
- 10 гусеничних всюдиходів BV206;
- 6 одиниць ЗРК Gepard 1А2;
- 15 тис. боєприпасів для Gepard;
- понад 2 тис. 155 мм димових снарядів;
- 5 машин охорони кордону;
- 20 розвідувальних БПЛА RQ-35;
- 13 розвідувальних БПЛА Vector;
- 8 санітарних машин;
- 10 одиниць управління вогнем IRIS-T SLM.
24 липня міністр оборони ФРН Борис Пісторіус повідомив, що Берлін збирається виділити €20 млрд на закупівлю артилерійських боєприпасів до 2031 року, щоб перекрити їхній дефіцит у німецькій армії.
Він назвав стабільні закупівлі боєприпасів для армії Німеччини своїм “головним пріоритетом”.
Джерело: Уряд Німеччини
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