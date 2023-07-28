Боєприпаси, дрони та ЗРК Gepard: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги

Німеччина оголосила про передачу Україні нового пакету військової допомоги.

Про це повідомляється на сайті німецького уряду у п’ятницю, 28 липня.

До нового пакету допомоги увійшли, зокрема, розвідувальні безпілотники, зенітні самохідні артилерійські установки Gepard та тисячі патронів до них.

Що включає новий пакет:

10 гусеничних всюдиходів BV206;

6 одиниць ЗРК Gepard 1А2;

15 тис. боєприпасів для Gepard;

понад 2 тис. 155 мм димових снарядів;

5 машин охорони кордону;

20 розвідувальних БПЛА RQ-35;

13 розвідувальних БПЛА Vector;

8 санітарних машин;

10 одиниць управління вогнем IRIS-T SLM.

24 липня міністр оборони ФРН Борис Пісторіус повідомив, що Берлін збирається виділити €20 млрд на закупівлю артилерійських боєприпасів до 2031 року, щоб перекрити їхній дефіцит у німецькій армії.

Він назвав стабільні закупівлі боєприпасів для армії Німеччини своїм “головним пріоритетом”.

Джерело: Уряд Німеччини

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