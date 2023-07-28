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Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Экс-руководителя ГП Антонов будут судить за уничтожение самолета Мрия из-за служебной халатности

Знищений літак АН-225 Мрія
Фото: УНИАН

Бывшего гендиректора ГП Антонов Сергея Бычкова будут судить по обвинению в служебной халатности, из-за которой был уничтожен самолет АН-225 Мрия российскими захватчиками.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора в пятницу, 28 июля.

Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса генпрокурора направили в суд обвинительный акт в отношении экс-гендиректора ГП Антонов по факту служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает от двух до пяти лет лишения свободы, лишение права занимать должности на срок до трех лет и штраф до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан, или без него.

Знищений літак АН-225 Мрія

Фото: Офис генпрокурора

Правоохранители установили, что Бычков ненадлежащим образом выполнял свои служебные обязанности по обеспечению сохранности имущества.

— Вследствие этого транспортный самолет АН-225 Мрия своевременно, до начала полномасштабного военного вторжения РФ на территорию Украины, не был транспортирован из опасной зоны — аэродрома АТП Антонов в пгт Гостомель Киевской области, — говорится в сообщении.

Указывается, что в результате обстрелов российскими военными было уничтожено воздушное судно. Государству был нанесен ущерб на почти 8,5 млрд грн.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. В апреле СБУ сообщила о подозрении бывшему гендиректору ГП Антонов. Сообщалось, что самолет должны были переправить в аэропорт немецкого Лейпцига.

Следователи выяснили, что самолет накануне полномасштабного вторжения был в надлежащем техническом состоянии, которое позволяло выполнить перелет за пределы Украины. Но Бычков не дал соответствующее указание по эвакуации Мрии за границу.

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Источник: Офис генпрокурора
АН Мрія, Антонов, Война в Украине, Офис генпрокурора
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