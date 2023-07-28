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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Екскерівника ДП Антонов судитимуть за знищення літака Мрія через службову недбалість

Знищений літак АН-225 Мрія
Фото: УНІАН

Колишнього гендиректора ДП Антонов Сергія Бичкова судитимуть за звинуваченням у службовій недбалості, через яку було знищено літак АН-225 Мрія російськими загарбниками.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора у п’ятницю, 28 липня.

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо ексгендиректора ДП Антонов за фактом службової недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає від двох до п’яти років позбавленням волі, позбавлення права займати посади на термін до трьох років та штраф до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або без нього.

Знищений літак АН-225 Мрія

Фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці встановили, що Бичков неналежно виконував свої службові обов’язки щодо забезпечення збереження майна.

— Внаслідок цього транспортний літак АН-225 Мрія своєчасно, до початку повномасштабного військового вторгнення РФ на територію України, не було транспортовано з небезпечної зони – аеродрому АТП Антонов у смт. Гостомель Київської області, – йдеться у повідомленні.

Вказується, що в результаті обстрілів російськими вояками було знищено повітряне судно. Державі було завдано збитків на майже 8,5 млрд грн.

Нині обвинувачений перебуває під вартою. У квітні СБУ повідомила про підозру колишньому гендиректору ДП Антонов. Повідомлялося, що літак мали переправити до аеропорту німецького Лейпцига.

Слідчі з’ясували, що літак напередодні повномасштабного вторгнення був у належному технічному стані, який дозволяв виконати переліт за межі України. Але Бичков не дав відповідну вказівку щодо евакуації Мрії за кордон.

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Джерело: Офіс генпрокурора
АН Мрія, Антонов, Війна в Україні, Офіс генпрокурора
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