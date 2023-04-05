Не организовал своевременную эвакуацию Мрии: экс-директор ГП Антонов получил подозрение

Апрель, 05 в 16:53

Служба безопасности сообщила о подозрении бывшему генеральному директору ГП Антонов, его обвиняют в причастности к уничтожению самолета Ан-225 Мрия.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

– В ходе расследования установлено, что в начале прошлого года руководитель госпредприятия должен был организовать своевременную эвакуацию воздушного судна с Гостомельского аэродрома, – говорится в сообщении.

Для обеспечения защиты самолета его должны были переправить в аэропорт в городе Лейпциг в Германии.

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Следователи выяснили, что накануне полномасштабного вторжения Ан-225 находился в надлежащем техническом состоянии, которое позволяло выполнить перелет за пределы Украины.

– Но гендиректор компании не дал соответствующее указание по эвакуации Мрии за границу. Такие преступные действия чиновника привели к уничтожению украинского транспортного самолета, – рассказали в СБУ.

Стоимость государственных убытков составляет 8,4 млрд грн.

Кроме того, бывший чиновник не обеспечил своевременное продление договора страхования воздушного судна.

Из-за этого госпредприятие потеряло более 42 млн грн в виде компенсационных страховых выплат.

На основании собранных доказательств бывшему гендиректору компании сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 УКУ (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

Напомним, что ранее следователи Службы безопасности сообщили фигуранту и двум его сообщникам о подозрении по ч. 2 ст. 114-1 УКУ (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, которое привело к гибели людей и другим тяжким последствиям).