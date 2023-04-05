Не организовал своевременную эвакуацию Мрии: экс-директор ГП Антонов получил подозрение
Служба безопасности сообщила о подозрении бывшему генеральному директору ГП Антонов, его обвиняют в причастности к уничтожению самолета Ан-225 Мрия.
Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
– В ходе расследования установлено, что в начале прошлого года руководитель госпредприятия должен был организовать своевременную эвакуацию воздушного судна с Гостомельского аэродрома, – говорится в сообщении.
Для обеспечения защиты самолета его должны были переправить в аэропорт в городе Лейпциг в Германии.
Следователи выяснили, что накануне полномасштабного вторжения Ан-225 находился в надлежащем техническом состоянии, которое позволяло выполнить перелет за пределы Украины.
– Но гендиректор компании не дал соответствующее указание по эвакуации Мрии за границу. Такие преступные действия чиновника привели к уничтожению украинского транспортного самолета, – рассказали в СБУ.
Стоимость государственных убытков составляет 8,4 млрд грн.
Кроме того, бывший чиновник не обеспечил своевременное продление договора страхования воздушного судна.
Из-за этого госпредприятие потеряло более 42 млн грн в виде компенсационных страховых выплат.
На основании собранных доказательств бывшему гендиректору компании сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 УКУ (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).
Напомним, что ранее следователи Службы безопасности сообщили фигуранту и двум его сообщникам о подозрении по ч. 2 ст. 114-1 УКУ (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, которое привело к гибели людей и другим тяжким последствиям).