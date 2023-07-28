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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Експерти місії МАГАТЕ зафіксували вибухи поблизу ЗАЕС – Держатомрегулювання

Експерти місії МАГАТЕ зафіксували вибухи поблизу ЗАЕС – Держатомрегулювання
Фото: Getty Images

У районі тимчасово окупованої росіянами Запорізької атомної електростанції спостерігачі місії МАГАТЕ чули вибухи.

Про це на брифінгу повідомив голова Держатомрегулювання Олег Коріков, головний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України.

Експерти МАГАТЕ зафіксували вибухи 26 та 27 липня, а також побачили міни на території АЕС.

— За останній час ми маємо інформацію від представників МАГАТЕ, які постійно перебувають на Запорізькій АЕС, про те, що там ідентифіковані міни. Остання інформація була про те, що чули вибухи 26 і 27 липня, — заявив голова Держатомрегулювання.

За словами Корікова, дії окупантів на ЗАЕС є непередбачуваними. На території перебувають російські військові, техніка, вибухівка.

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Нагадаємо, що Запорізька АЕС під окупацією з початку березня 2022 року. Напочатку липня існувала загроза скоєння окупантами вибуху на території станції.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що якщо Росія піде на такий крок, це буде розцінюватися як застосування ядерної зброї. І тоді реакція світу має бути відповідною.

Кілька днів тому росіяни перевели четвертий реакторний блок АЕС у стан гарячого зупину. В Енергоатомі ці дії називають грубим порушенням вимог ліцензії щодо експлуатації ядерної установки.

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ЗАЕС, Запорізька область, МАГАТЕ
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