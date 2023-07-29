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Илья Нежигай, редактор ленты

Скоро: Буданов рассказал, когда Силы обороны войдут в Крым

Скоро: Буданов рассказал, когда Силы обороны войдут в Крым
Фото: Getty Images

Силы обороны Украины “скоро” зайдут на территорию временно оккупированного украинского полуострова Крым.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в комментарии ТСН.

В разговоре с журналистами, в ответ на вопрос о возможном входе украинских войск в Крым, глава ГУР ответил, что это произойдет “скоро“.

Глава украинской военной разведки отказался уточнять дату деоккупации Крыма, но подтвердил, что это произойдет в ближайшее время.

Кирилл Буданов также прокомментировал угрозу из Беларуси, оценив ее, как нереальную. Он пояснил, что развертывание сил наемников ЧВК Вагнера на белорусских территориях не пугает украинские Силы обороны.

По его словам, количественное увеличение резервов оккупационных сил врага не наблюдается.

— Их сколько было, столько и есть. Но постоянная мобилизация позволяет постоянно пополнять понесенные ими потери, — говорит Буданов.

Ранее экс-командующий сил США в Европе Бен Ходжес говорил, что украинские войска хотят сделать Крым непригодным для оккупантов, для чего Украине нужно дальнобойное вооружение, как, например, ракеты ATACMS.

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Источник: ТСН
Война в Украине, Кирилл Буданов, Крым, Російська агресія
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