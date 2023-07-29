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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Скоро: Буданов розповів, коли Сили оборони увійдуть в Крим

Скоро: Буданов розповів, коли Сили оборони увійдуть в Крим
Фото: Getty Images

Сили оборони України “скоро” зайдуть на територію тимчасово окупованого українського півострова Крим.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в коментарі ТСН.

У розмові з журналістами, у відповідь на питання щодо можливого входу українських військ до Криму, очільник ГУР відповів, що це відбудеться “скоро“.

Глава української воєнної розвідки відмовився уточнювати дату деокупації Криму, але підтвердив, що це станеться найближчим часом.

Кирило Буданов також прокоментував загрозу з Білорусі, оцінивши її, як нереальну. Він пояснив, що розгортання сил найманців ПВК Вагнера на білоруських територіях не лякає українські Сили оборони.

За його словами, кількісне збільшення резервів окупаційних сил ворога не спостерігається.

– Їх скільки було, стільки і є. Але постійна мобілізація дозволяє постійно поповнювати понесені ними втрати, – каже Буданов.

Раніше екскомандувач сил США у Європі Бен Годжес казав, що українські війська хочуть зробити Крим непридатним для окупантів, для чого Україні потрібне далекобійне озброєння, як, наприклад, ракети ATACMS.

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Джерело: ТСН
Війна в Україні, Кирило Буданов, Крим, Російська агресія
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