Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Игорь Гуменюк подорвал себя и погиб: что произошло в Шевченковском суде Киева
Срочно
Ночная атака на Львов: четверо погибших, под завалами еще есть люди
Калибры сначала летели на Киев, а потом изменили траекторию – Игнат об ударе по Львову
Самой младшей погибшей было 32 – Козицкий об ударе по Львову
”Прилет” дрона в Подмосковье и взрывы в Новой Москве: что известно о громком утре в РФ
Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

У нас менее 10 месяцев: Буданов прокомментировал контрнаступление ВСУ

Кирило Буданов
Фото: УНИАН

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что успех контрнаступления Сил обороны Украины будет, но позже.

Об этом он сообщил в комментарии агентству Reuters.

По его словам, контрнаступление ВСУ продолжается.

— В общем, скажем так, идет. Успех будет, но позже, — заявил глава ГУР Буданов.

Он напомнил историю, как россияне более 10 месяцев пытались взять Бахмут.

— Россияне атаковали его более 10 месяцев. Наша задача немного больше Бахмута, но у нас чуть меньше 10 месяцев времени, — сказал Кирилл Буданов.

В разведке Минобороны Великобритании отметили, что для сдерживания нашего контрнаступления Россия стянула подразделения из самых отдаленных территорий.

Также в Генштабе сообщили, что ВСУ наступают и закрепляются в районе Клещеевки под Бахмутом.

Читайте также
На Бахмутском направлении ВСУ продвинулись на километр за последние сутки — Череватый
У нас менее 10 месяцев: Буданов прокомментировал контрнаступление ВСУ

Война в Украине, Кирилл Буданов, контрнаступ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Мина замедленного действия: что такое кассетные боеприпасы и в чем их особенность
CBU-105 - касетний боєприпас до якого не застосовується заборона США
Ткаченко об ударе по Львову: ЮНЕСКО должно помочь в восстановлении исторических зданий
Олександр Ткаченко
Делают невозможное: Данилов заявил, что ВСУ успешно выполняют задачи контрнаступления
ЗСУ на фронті
В российском плену находятся более 25 тыс. гражданских украинцев — Лубинец
Дмитро Лубінець
Угроза катастрофы на ЗАЭС полностью не исчезла — Буданов
Запорізька АЕС
Видео
Последствия экоцида для Черного моря: насколько опасно купаться в Одессе

Черное море в Одессе закрыто для купания: на побережье все еще гниет камыш, принесенный течением из Херсона. Впрочем, на пляжах все равно полно людей. Некоторые даже купаются.

Александра Ченкова
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (07.07.2023)
У нас менее 10 месяцев: Буданов прокомментировал контрнаступление ВСУ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (07.07.2023)
У нас менее 10 месяцев: Буданов прокомментировал контрнаступление ВСУ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (07.07.2023)
У нас менее 10 месяцев: Буданов прокомментировал контрнаступление ВСУ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (07.07.2023)
У нас менее 10 месяцев: Буданов прокомментировал контрнаступление ВСУ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь