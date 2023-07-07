У нас менее 10 месяцев: Буданов прокомментировал контрнаступление ВСУ
Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что успех контрнаступления Сил обороны Украины будет, но позже.
Об этом он сообщил в комментарии агентству Reuters.
По его словам, контрнаступление ВСУ продолжается.
— В общем, скажем так, идет. Успех будет, но позже, — заявил глава ГУР Буданов.
Он напомнил историю, как россияне более 10 месяцев пытались взять Бахмут.
— Россияне атаковали его более 10 месяцев. Наша задача немного больше Бахмута, но у нас чуть меньше 10 месяцев времени, — сказал Кирилл Буданов.
В разведке Минобороны Великобритании отметили, что для сдерживания нашего контрнаступления Россия стянула подразделения из самых отдаленных территорий.
Также в Генштабе сообщили, что ВСУ наступают и закрепляются в районе Клещеевки под Бахмутом.