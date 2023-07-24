Ходжес назвал оружие, которое заставит бежать из Крыма Черноморский флот РФ
Силы обороны Украины пытаются сделать оккупированный Крым непригодным для российских военных и для этого Украине нужно дальнобойное оружие.
Об этом заявил бывший командующий американскими силами в Европе генерал в отставке Бен Ходжес.
Он отметил, что со стороны США было бы разумно передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS.
Ходжес подчеркнул, что ракеты ATACMS заставят черноморский флот России передислоцироваться из оккупированного Крыма в Новороссийск.
— Украинские силы работают над тем, чтобы сделать Крым непригодным для российских войск. Было бы разумно, если бы мы помогли им с ATACMS и тому подобное. Черноморский флот будет вынужден передислоцироваться в Новороссийск, — написал он в Twitter.
К слову, о важности предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS говорил и главный редактор издания Defense Express Олег Катков, он отметил, что это оружие способно уничтожить авиабазы РФ.
За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.Наталья Кулик