Ходжес назвал оружие, которое заставит бежать из Крыма Черноморский флот РФ

Силы обороны Украины пытаются сделать оккупированный Крым непригодным для российских военных и для этого Украине нужно дальнобойное оружие.

Об этом заявил бывший командующий американскими силами в Европе генерал в отставке Бен Ходжес.

Он отметил, что со стороны США было бы разумно передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

Ходжес подчеркнул, что ракеты ATACMS заставят черноморский флот России передислоцироваться из оккупированного Крыма в Новороссийск.

— Украинские силы работают над тем, чтобы сделать Крым непригодным для российских войск. Было бы разумно, если бы мы помогли им с ATACMS и тому подобное. Черноморский флот будет вынужден передислоцироваться в Новороссийск, — написал он в Twitter.

К слову, о важности предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS говорил и главный редактор издания Defense Express Олег Катков, он отметил, что это оружие способно уничтожить авиабазы РФ.

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